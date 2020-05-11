الكويت تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات .

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 حالة.

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