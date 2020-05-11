ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في غانا

سجلت غانا 251 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 4263 حالة إصابة مؤكدة.

وأفادت وزارة الصحة الغانية في آخر تحديث لها، أنه تم تسجيل أيضًا أربع وفيات جدد، مما أدى إلى زيادة عدد الوفيات إلى 22 شخصًا، إلى جانب تعافي 378 مصابًا.

وسجلت غانا أول حالة إصابة بكوفيد-19 لديها في 12 من شهر مارس الماضي.

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