ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي الى ان الـ 36 إصابة الجديدة، منها 23 لمقيمين و 13 حالة لوافدين، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 845 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة و عدد حالات الشفاء من الفيروس ا234 حالة.

وقد يهمك أيضًا:

Advertisements

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى هولندا إلى 1039 حالة

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر وتُعلن تجاوز إصابات "كورونا" عتبة النصف مليون