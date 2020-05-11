ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي الى ان الـ 36 إصابة الجديدة، منها 23 لمقيمين و 13 حالة لوافدين، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 845 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة و عدد حالات الشفاء من الفيروس ا234 حالة.
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