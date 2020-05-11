اليمن يسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، الأحد، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، بينها حالة وفاة.



وذكرت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، تسجيل 17 إصابة جديدة في 4 محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.



Advertisements

ووفقا للبيان، تم تسجيل 10 إصابات في مدينة عدن، و3 في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت الواقعة شرقي البلاد، والتي سبق وشهدت اكتشاف أول إصابة في العاشر من أبريل/نيسان الماضي.



كما تم تسجيل حالتين في محافظة لحج بينها حالة وفاة، فيما تم تسجيل حالتين في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد.



وحسب البيان، فقد ارتفعت عدد الحالات المؤكدة منذ 10 أبريل/نيسان الماضي إلى 51 حالة بينها 8 حالات وفاة، فيما تعافت حالة واحدة فقط.

