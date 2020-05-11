وصفات طبيعية من الأفوكادو للعناية بالبشرة للحماية من التجاعيد وعلاج الجفاف

تحتوى فاكهة الأفوكادو على نسبة عالية من المعادن الصديقة للبشرة مثل (الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمغنيسيوم وما إلى ذلك)، بالإضافة إلى الفيتامينات A و E و B و K والدهون غيرالمشبعة، لذلك ينصح بعمل أقنعة للبشرة من الأفوكادو من خلال اتباع عدة خطوات وفقاً لما ذكره موقع "beauteous".

قناع الأفوكادو للبشرة الجافة

ينصح بعمل قناع من نصف ثمرة فاكهة الأفوكادو مع العسل واللبن بكميات متساوية لعمل قناع للوجه، والذى يساعد على ترطيب البشرة، وتنظيف البشرة، وتركه لعدة دقائق على الوجه، ثم شطف الوجه بالماء.

قناع من العسل والأفوكادو للتجاعيد

يساعد قناع الوجه المكون من العسل والأفوكادو على التخلص من التجاعيد المبكرة، بالإضافة إلى ترطيب البشرة، وذلك من خلال أخذ حبة ثمرة الأفوكادو طازجة ناضجة، مع إزالة القشر والبذر، وهرسها مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل مع التقليب حتى يتحول لعجينة، ثم توضع على الوجه لمدة 10-15 دقيقة، ثم نشطف الوجه بالماء الفاتر، ونجففه بمنشفة ناعمة.

قناع الوجه بالشوفان والأفوكادو لترطيب البشرة

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يعمل قناع الشوفان والأفوكادو على ترطيب البشرة، من خلال أخذ نصف حبة أفوكادو ناضجة مع نصف كوب من دقيق الشوفان، وطهى دقيق الشوفان وفقًا للتعليمات الواردة في الملصق على عبوة دقيق الشوفان وخلطه مع ثمرة الأفوكادو المهروس حتى يتحول إلى عجينة خالية من اللب، ثم يوضع على البشرة لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يجف،ثم شطفه بالماء الفاتر مع تجفيف البشرة بمنشفة ناعمة .

قناع الوجه بالزبادي من الأفوكادو

ينصح لصاحبات البشرة الدهنية، بعمل هذا القناع من خلال أخذ ربع حبة أفوكادو ناضجة وهرسها في وعاء مع ملعقة صغيرة من اللبن و 1/2 ملعقة صغيرة من العسل، للحصول على عجينة متناسقة، ثم وضع القناع على البشرة، لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يجف، ثم شطف الوجه بالماء الفاتر وتجفيف البشرة بمنشفة ناعمة.

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