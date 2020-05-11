تعرَّف على أسباب فقدان الشهية أثناء الحمل وطرق تجنبه

يُحدِث الحمل تغييرات هائلة في الجسم، لأن جميع أنظمته تعمل على توفير احتياجات الجنين. وقد تؤدي التغيرات الهرمونية إلى فقدان الشهية لدى بعض الحوامل من وقت لآخر. ويعتبر توقيت هذه الرغبة في عدم تناول الطعام عامل هام، فإذا كان في مرحلة مبكرة من الحمل، يعتبر من الأعراض المبكرة، ويكون ذلك في الأسبوع الرابع أو حوله.

لا يرجع فقدان الشهية خلال فترات من الحمل إلى الهرمونات فقط، فهناك عوامل أخرى مثل: الغثيان، والحموضة، والغازات المعوية التي تسبب تباطؤ الجهاز الهضميوقد تجد بعض الحوامل صعوبة في إبقاء الطعام في المعدة خلال الأشهر الـ 3 الأولى، إلى جانب تزايد الرغبة في عدم تناول الأطعمة.

وتشعر معظم الحوامل بتحسن الشهية خلال الثلث الثاني من الحمل، وتزداد الشهية بشكل كبير خلال الثلث الأخير.

ولا يرجع فقدان الشهية لدى بعض الحوامل خلال فترات من الحمل إلى الهرمونات فقط، فهناك عوامل أخرى مثل الغازات المعوية التي تسبب تباطؤ الجهاز الهضمي. كما أن العضلة العاصرة العلوية للمعدة تسترخي، ما يسبب الحموضة، ويؤثر ذلك سلباً على الشهية.

الحلول. بعض أسباب فقدان الشهية أثناء الحمل لا مفر منه، لكن هناك إجراءات تحسن من مشاكل الغثيان والحموضة، مثل تناول شراب الزنجبيل، والبسكويت المملح والخبز المحمص لتخفيف نوبات الغثيان، وتصغير حجم الوجبات وزيادة عددها.

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وبشكل عام، لا ينبغي القلق من فقدان الشهية خلال الثلث الأول من الحمل، لكن إذا استمر الأمر خلال الأشهر اللاحقة قد يصف الطبيب مزيداً من فيتامينات الحمل لتلبية احتياجات نمو الجنين، والحفاظ على صحة المرأة.

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