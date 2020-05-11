خطوات لتحضير ليلة رومانسية مع زوجكِ في المنزل

مَن قال أنّه لا يمكنكِ أن تحظي بليلة رومانسية مع زوجكِ، أثناء الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا؟ لا تدعي هذه المرحلة تؤثر على حميمية علاقتكما، بل على العكس قومي بتحضير موعد غرامي مع شريككِ في المنزل، لتتخلّصا من التوتر الذي تعيشانه حالياً، ولتعزيز الرابط بينكما أكثر فأكثر، هذا إلى جانب إبعاد الملل والروتين عنكما. إليكِ في ما يلي، كل الخطوات لتحضير ليلة رومانسية مع زوجكِ، في زمن الكورونا.

كيف تتحضّرين لليلة رومانسية مع زوجكِ، أثناء الحجر المنزلي؟

بما أنكِ في المنزل مع زوجكِ طيلة هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، يبقى الموعد الغرامي الأفضل في المنزل، هو عشاء رومانسي مرفق بأوقات ممتعة وعاطفية لا يمكن أن تُنتسى! إليكِ أبرز الخطوات لتتحضّري لهذه الليلة مع زوجكِ.

1- تحضير الطعام

البداية يجب أن تكون مع تحضير الأطباق الأحب إلى قلبكِ وقلب زوجكِ! اختاري الأطعمة سهلة التنفيذ والتي لا تتطلب منكِ الكثير من الوقت، حتى تتمكّني من الإهتمام بجمالكِ. كما يمكن لزوجكِ أن يساعدكِ في هذه المهمّة أيضاً. إنّها وسيلة للتخفيف من التوتر والملل جرّاء الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا.

2-الإهتمام بجمالكِ وإطلالتكِ

بعد أن تنتهي من كل التجهيزات المتعلّقة بتحضير الطعام، حان الوقت لتهتّمي بجمالكِ من كل النواحي. اكتشفي كيف:

نظّفي بشرتكِ

كالعادة، قومي بتنظيف بشرتكِ جيّداً من خلال استخدام غسول للوجه، حتى تتخلّصي من كل الأوساخ العالقة والحصول على بشرة نضرة.

طبّقي الأقنعة على وجهكِ

من أبرز الخطوات التي عليكِ القيام بها للتحضير لليلة رومانسية، أثناء الحجر المنزلي هي تطبيق الأقنعة على وجهكِ أو القيام بتحضير ماسك بمكوّنات طبيعية! هذه الطريقة، ستزيد من نضارة بشرتكِ أكثر فأكثر. أمّا في ما يتعّلق بكيفية عمل قناع للوجه في المنزل، فهناك العديد من الوصفات التي يمكنكِ اللجوء إليها، إذ إنها سهلة التحضير. سنكشف لكِ عن بعضها:

قناع القهوة مع العسل والزبادي: امزجي ملعقة صغيرة من القهوة مع ملعقة كبيرة من كل من العسل والزبادي وضعيها على وجه نظيف. اتركي القناع يتغلغل لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الدافىء مع التدليك. ضعي لمسات من كريم الترطيب المفضل لديكِ.

قناع النشا وماء الورد: امزجي ملعقتين من النشا مع ربع كوب مياه حتى الذوبان، ثم ضعيه على نار خفيفة وخلطيه حتى تحصلي على مزيج شبيه بالجل. اتركيه من 10 الى 15 دقيقة حتى يبرد، ثم أضيفي ماء الورد وحرّكي الخلطة. طبقيها على وجهك لمدة 15 دقيقة.

قناع اللبن والعسل: إمزجي جيداً ملعقتين من كل من الزبادي والعسل، مع ملعقة من كل من ماء الورد والليمون، الى أن تحصلي على خليط متماسك. طبّقي المزيج على وجهك لمدّة 10 دقائق قبل غسله بالمياه الفاترة.

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طبّقي أقنعة العيون

هذه الخطوة تأتي للتخلّص من انتفاخ العينين، في حال تواجدت، لذلك طبّقي ماسكات للعيون لمدّة 15 إلى 20 دقيقة. إذا كانت متوفّرة لديكِ الأقنعة للعيون، فهذا أمر جيّد، أمّا في حال لا تملكينها أثناء الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، فبإمكانكِ وضع شرائح الخيار أو أكياس الشاي الأخضر الدافىء على عينيكِ بشكلٍ ملاصق للجلد مع الإسترخاء لمدّة 20 دقيقة.

قومي بتقشير الشفايف

لا تنسي أن تقومي بتقشير شفتيكِ من أجل تنعيمها والتخلّص من الخلايا الميّتة. إذا كنتِ لا تملكين منتجات مقشر شفايف، الجئي إلى المكوّنات الطبيعية التي ستجدينها حتماً في منزلكِ، وذلك من خلال تطبيق خلطة العسل والليمون. امزجي ملعقة من العسل الذي يشكّل مصدر مضاد للأكسدة، ملعقة من السكر وملعقة من عصير الليمون الذي يشكّل مصدر للفيتامين. بواسطة إصبعكِ دلّكي جيّداً شفتيك بهذا المزيج لمدّة 5 دقائق. بعد الإنتهاء من عمليّة التقشير، إغسلي فمكِ بالماء الفاتر، ثم طبّقي مرطّباً للشفاه. طبعاً، لا تنسي أن تضعي مرطب الشفاه بعد الإنتهاء من تقشير البشرة.

طبّقي كريم المرطب

خطوة يجب ألّا تنسيها أبداً عند تحضير بشرتكِ، لأنّها ستزوّد وجهكِ بالرطوبة اللازمة، وستجعله نضر طيلة اليوم.

خذي حمّاماً دافئاً

استمتعي بحمام دافىء مليء بالزيوت الطبيعية المفضّلة لديكِ، لتحصلي على بشرة جسم ناعمة. هذا إلى جانب، شعوركِ بالإسترخاء الكامل وراحة البال! زيت اللافندر، زيت الليمون، زيت البابونج وغيرها من الزيوت التي بإمكانكِ اختيارها.

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رطّبي بشرتكِ بعد الإستحمام

بعد الإستحمام، لا تنسي أن ترطّبي بشرة جسمكِ من خلال استخدام اللوشن. هذا الأخير لن يزوّد بشرتكِ بالرطوبة اللازمة فحسب، بل سيتركها ناعمة للغاية.

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جهّزي ملابسكِ

من المفضّل أن تختاري الملابس ذات القصات الناعمة غير المبالغ بها، وأن تبتعدي عن تلك المنمّقة والمطرّزة، حتى تكون إطلالتكِ بسيطة ومريحة في الوقت عينه.

اختاري تسريحة الشعر والمكياج

اختاري تسريحة الشعر التي تريدينها، فبإمكانكِ اللجوء إلى الشعر المالس أو الويفي أو حتى إلى موديل ذيل الحصان أو الكعكة. الخيار يعود لكِ! أمّا في ما يتعلّق بالمكياج، فلا تنسي أن تبدئي بوضع البرايمر قبل الفاونديشن. من المفضّل أن تختاري مكياجاً ناعماً غير مبالغ به، فلا تضعي طبقات عدة من كريم الأساس ولا تكثري من ظلال العيون، بل اكتفي بوضع لمسات خفيفة لتحصلي على لوك رومانسي وجذّاب في آن واحد.

انثري العطر

بعد أن تنتهي من تجهيز نفسكِ، انثري العطر المفضّل لديكِ، فهي خطوة لتأسري قلبه أكثر فأكثر في هذه الليلة!

3- وضع اللمسات الأخيرة قبل الموعد مع زوجكِ

هل انتهيتِ من تجهيز نفسكِ وتأكّدتِ أن الأطفال قد خلدوا إلى النوم؟ إذاً حان الوقت الآن لتقومي بتسخين الطعام الذي حضّرته مسبقاً، وزيّني الطاولة بالشموع والورود، للمسة من الرومانسية.

4- الرقص مع زوجكِ

ضعي موسيقى هادئة وخافتة حتى لا يصحو الأطفال، وارقصي مع زوجكِ بكل حب وشغف!

5- مشاهدة فيلماً مع زوجكِ

هذا ليس كل شيء، فبعد العشاء والرقص، بإمكانكِ أن تشاهدي فيلماً مع زوجكِ، ومن المفضّل أن يكون رومانسياً، ليكون مناسباً مع أجواء هذه الليلة. موعد غرامي لن يُنتسى، أثناء الحجر المنزلي!

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