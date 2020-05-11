ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 29465 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في باكستان بفيروس كورونا المستجد إلى 29465 حالة، توفيت منها 639، وتماثلت للشفاء 8023 حالة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 20803 حالات من المصابين تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أنه يوجد بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان 11093 حالة في إقليم البنجاب، و10771 حالة في إقليم السند، و4509 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، كما توجد 1935 حالة في إقليم بلوشستان، و430 حالة في منطقة جيلجت بلتستان و86 حالة في إقليم كشمير الحرة و641 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

وقد يهمك أيضًا:

Advertisements

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى هولندا إلى 1039 حالة

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر وتُعلن تجاوز إصابات "كورونا" عتبة النصف مليون