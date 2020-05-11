ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في باكستان بفيروس كورونا المستجد إلى 29465 حالة، توفيت منها 639، وتماثلت للشفاء 8023 حالة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 20803 حالات من المصابين تخضع للحجر الصحي الإلزامي.
وأضاف أنه يوجد بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان 11093 حالة في إقليم البنجاب، و10771 حالة في إقليم السند، و4509 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، كما توجد 1935 حالة في إقليم بلوشستان، و430 حالة في منطقة جيلجت بلتستان و86 حالة في إقليم كشمير الحرة و641 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.
وقد يهمك أيضًا:
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد فى هولندا إلى 1039 حالة
"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر وتُعلن تجاوز إصابات "كورونا" عتبة النصف مليون
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 29465 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.