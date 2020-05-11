الصحة المصرية تعلن تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 11 حالة وفاة

القاهرة – لايف ستايل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، تسجيل 436 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و 11 حالة وفاة، مشيرة إلى خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.
وقال "مجاهد" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 525 حالة وفاة.
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