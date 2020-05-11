الأردن يسجل 18 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 540 إصابة وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: إن 6 حالات هي لسائقي شاحنات أجانب، و 12 حالة إصابة لمخالطين لحالة إيجابية أعلن عنها سابقًا، مبينًا في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 394 حالة. قد يهمك ايضا: إيطاليا تسجل 4782 إصابة جديدة بفيروس كورونا و727 حالة وفاة الأردن تسجل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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