165 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة بفيروس كورونا في24 ساعة بالجزائر

بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر 5723 إصابة بينها 502 وفاة و 2678 متعاف، حتى اليوم، بعد تسجيل 165 إصابة جديدة و 8 حالات وفاة في الساعات الـ24 الأخيرة .
وحسب المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة الوباء، جمال فورار، خلال مؤتمر صحفي، فقد سجّلت 132 حالة شفاء جديدة في الفترة المذكورة ليصل إجمالي عدد حالات التعافي من الوباء إلى 2678 حالة.
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