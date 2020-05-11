الصحة الفلسطينية تعلن لا إصابات جديدة بفيروس كورونا وتسجيل 30 حالة شفاء

رام الله – لايف ستايل
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي بعد فحص جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات، في حين سُجلت 30 حالة شفاء جديدة.
وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة إلى أن عدد المحافظات الخالية حاليا من الإصابات بفيروس كورونا يرتفع إلى 5 محافظات، وهي محافظات طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية، إضافة إلى بيت لحم بعد تشافي جميع المصابين بالمرض، وكان آخرها 17 حالة هي الآن قيد الحجر المنزلي.
وأوضحت أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة المتشافين ارتفعت إلى 61% من مجمل الإصابات المسجلة.
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