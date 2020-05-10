القاهرة - لايف ستايل
كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Journals of Gerontology) أن العلاقات الجنسية المنتظمة تعزز صحة الدماغ عند التقدم بالعمر.
وجد الباحثون القائمون على الدراسة أن العلاقات الجنسية المنتظمة تركت أثراً إيجابيا على الصحة الدماغية لدى الأزواج مع تقدمهم بالعمر، وظهر ذلك جلياً بالأخص في الطلاقة اللفظية والوعي المكاني لديهم مقارنة مع الاخرين.
واشترك في هذه التجربة 73 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 50- 83 عاماً.
وشمل فحص الطلاقة اللفظية طرح بعض الأسئلة على المشاركين وطلب منهم عرض أكثر عدد من الكلمات لحرف واحد يختاره الباحثون خلال دقيقة واحدة. أما اختبار الوعي المكاني فتضمن رسم صورة مثل مربع أو دائرة من ثم إضافة رسمة من مخيلتهم عرضت عليهم سابقاً.
وأفاد الباحثون أن النتائج التي بنيت على تحليل المعلومات والبيانات أوضحت أن الرجال والنساء الأكبر عمراً والذين مارسوا الجنس بانتظام كانت القدرات المعرفية الخاصة بهم أفضل من الاخرين.
وأشار الباحثون أنه من غير المعروف حتى الان السبب الكامن وراء هذه العلاقة، إلا أن مرافقة العلاقات الجنسية بتلك الاجتماعية والنشاط الجسدي من شأنه أن يعزز القدرات المعرفية لديهم بشكل أكبر وملحوظ.
ويعتقد الباحثون أن إفراز هرمون الدوبامين عن طريق الجنس يلعب دوراً هاماً في تعزيز صحة الدماغ لدى الأفراد.
قد يهمك أيضا:
الإفراط في ممارسة العلاقات الجنسية يسبب البؤس
ممارسة الجنس تكفي لتنشيط جميع عضلات الجسم
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف أن العلاقات الجنسية تفيد دماغك عند التقدم بالعمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.