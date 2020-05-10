شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أعراض متلازمة هذيان ما بعد العناية المركزة؟.. تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن غالبية المرضى الذين يصابون بفيروس كورونا يعانون من أعراض خفيفة أو لا توجد أعراض على الإطلاق، فقد أصبح من الواضح أن أولئك الذين يعانون من مضاعفات شديدة يجب أن يقضوا وقتًا كبيرًا في وحدة العناية المركزة، وكلما بقى الأشخاص لفترة أطول بالعناية المركزة زاد احتمال تعرضهم لما يسمى متلازمة ما بعد العناية المركزة حتى بعد التعافى، ونتعرف في السطور التالية على متلازمة ما بعد العناية المركزة وفقاً لموقع "nbcnews".

يقضى أغلب المرضى ذوي الحالات الحرجة وقتاً طويلاً بالعناية المركزة، ووفقاً لما ذكره حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو خلال مؤتمر صحفي: "لدينا أشخاص على أجهزة التنفس الصناعى لمدة 20 إلى 30 يومًا".

كما قال الأطباء مركز تولين الطبي في نيو أورليانز بأمريكا أن مرضى COVID-19 نادرًا ما يتحسنون في غضون يومين أو ثلاثة أيام، وبدلاً من ذلك يظلون على الأكسجين لمدة أسبوع إلى أسبوعين.

ما هي متلازمة ما بعد العناية المركزة

ويعرف أطباء الرعاية الحرجة أنه كلما بقي المرضى في وحدة العناية المركزة لفترة أطول، زاد احتمال تعرضهم للآثار الجسدية والمعرفية والعاطفية على المدى الطويل من تأثير التخدير وهذه الآثار تسمى"متلازمة ما بعد العناية المركزة" أو يسميه بعض الأطباء "هذيان ما بعد العناية المركزة."

وقالت الدكتورة آمي بيلينجهاوزن، وهي طبيبة في رعاية الرئة الحرجة وأمراض النوم بجامعة كاليفورنيا، "كلما طال بقاء شخص ما في وحدة العناية المركزة، زاد تعرضهم لخطر متلازمة هذيان ما بعد العناية المركزة".



وأضافت أن ما يصل إلى ثلثي المرضى الذين يوضعون على أجهزة التنفس الصناعي قد يتأثرون.

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وقد يكون المرضى ضعفاء جسديًا ويعانون من نوع من الإجهاد اللاحق للصدمة، لكن السبب الدقيق لمتلازمة العناية المركزة غير واضح يمكن أن يكون ذلك نتيجة عدم حصول المرضى على كمية كافية من الأكسجين أو الدم إلى الدماغ أو يمكن أن تكون الأدوية المهدئة التي يحصلون عليها في الرعاية المركزة لها تداعيات محتملة طويلة الأمد.

وقالت بيلينجهاوزن: "كان لدي مريض واحد جاء إلى عيادة التعافى بعد وحدة العناية المركزة، وقال لي إنه كان في نصف وعيه طوال الوقت وكان يعتقد أن الممرضات يربطن الثعابين السامة على ذراعيه".

وأضافت:" عندما يتعافى المرضى قد يتبع ذلك صعوبات معرفية، وغالبًا عندما يخرج المرضى من وحدة العناية المركزة، وهم يكافحون للتفكير بوضوح كما كانوا يفعلون من قبل".

وأشارت: "في بعض الأحيان يكون الأمر بسيطًا مثل عدم القدرة على معرفة كيفية العثور على شيء يخص العمل أو الحياة اليومية."