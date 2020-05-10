ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 16477

داوود عبدالرؤوفالأحد 2020/5/10 10:56 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت إسرائيل، الأحد، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 16477.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 252 حالة.
وذكرت أن 74 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، و74 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.
وأشارت الوزارة إلى تعافي 11430 حالة، فيما يخضع 66 من المصابين لأجهزة التنفس.
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