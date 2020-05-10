165 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر.. وإجمالي الوفيات 502

يونس بورنان - الجزائرالأحد 2020/5/10 10:54 م بتوقيت أبوظبي
سجلت الجزائر، الأحد، 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 5723 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في آخر إحصائية لها، تسجيل 8 حالات وفاة، ليبلغ عدد الوفيات الإجمالي إلى 502.
وأكدت الوزارة تسجيل 132 حالة شفاء جديدة، ما يرفع عدد المتعافين إلى 2678، فيما ارتفع عدد الحالات الخاضعة للعلاج بدواء "الكلوركين" إلى 9323 شخصاً.
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