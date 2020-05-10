شكرا لقرائتكم خبر عن الجدل مازال قائم.. دراسات تبدد الآمال لقتل فيروس كورونا فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراستان منفصلتان إلى أن الطقس الدافئ لا يقتل فيروس كورونا أو يعيق قدرته على الانتشار.

وقال باحثون أمريكيون وكنديون وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، إن خطر انتقال العدوى انخفض بنسبة 1.5 % فقط لكل درجة فهرنهايت فوق 77 فهرنهايت (25 درجة مئوية).

ووفقا للتقرير، حللت الدراستان أكثر من 370،000 حالة في آلاف المدن المختلفة في أمريكا الشمالية للتوصل إلى استنتاج "الصيف لن يجعل هذا يختفي"، يأتى ذلك وسط تبديد الآمال فى منع تفشى الوباء العالمي في الأشهر المقبلة .



درجات الحرارة وعلاقته بكورونا

قال الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي، إن الأبحاث اقترحت مزيجًا من الأشعة فوق البنفسجية (UV) ودرجات حرارة أكثر دفئًا قتلت الفيروس في دقائق.

وفي واحدة من أحدث الدراسات ، بحث باحثون من جامعة تورنتو في أكثر من 375600 حالة مؤكدة من COVID-19 في الولايات المتحدة وكندا في مارس.

وقارنوا تأثير درجة الحرارة والرطوبة وإغلاق المدارس وقيود التجمعات الجماهيرية والتباعد الاجتماعي على انتشار المرض، وأظهرت النتائج عدم وجود علاقة بين درجة الحرارة وارتفاع في معدلات العدوى واختلاف ضئيل بين الرطوبة والحالات.

وقالت البروفيسور ديون جيسينك، عالمة الأوبئة في الجامعة الكندية: "الصيف لن يجعل هذا يزول، من المهم أن يعرف الناس ذلك.

وأضاف المؤلف المشارك الدكتور بيتر جوني: 'لقد أجرينا دراسة أولية اقترحت أن يلعب كل من خط العرض ودرجة الحرارة دورًا فى منع انتشار فيروس كورونا.

"ولكن عندما كررنا الدراسة في ظل ظروف أكثر صرامة ، حصلنا على نتيجة عكسية"، وتم نشر دراستهم في مجلة الجمعية الطبية الكندية"Canadian Medical Association Journal"

توصل الباحثون الأمريكيون إلى استنتاج مماثل في ورقة لم تنشر بعد في مجلة أو تم فحصها من قبل علماء آخرين، حيث قام الفريق الطبى بتحليل البيانات المتعلقة بنقل الفيروسات وإحصاءات الطقس عبر أكثر من 3700 موقع بين ديسمبر الماضي و 22 أبريل الماضي.

ولم يجدوا سوى خطر انتقال أقل بقليل، أي انخفاض بنسبة 1.7 % لكل درجة فهرنهايت ، بمجرد ارتفاع درجات الحرارة فوق 77 درجة فهرنهايت " 25 درجة مئوية"

ووفقا للباحث الرئيسى بالدراسة فى بيان صحفي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "على الرغم من أن درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة يمكن أن تقلل بشكل معتدل من معدلات انتقال الفيروس التاجي كورونا، فمن غير المرجح أن يتراجع الوباء فقط بسبب الطقس الصيفي".

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وقال: "يجب على صانعي السياسات والجمهور توخي الحذر في استجاباتهم للطوارئ الصحية ، بدلاً من افتراض أن المناخ الصيفي يمنع بشكل طبيعي انتقال المرض، وفي أحسن الأحوال، يلعب الطقس دورًا ثانويًا فقط في السيطرة على الوباء.

وتعليقًا على النتائج ، قال الدكتور أميش أدالجا ، الباحث البارز في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي في بالتيمور ، إن النتائج لم تكن مفاجئة، موضحا أن هذا الفيروس الجديد ، بدون حصانة السكان ، لا يمكننا أن نتوقع رؤية قمع كامل لانتقال العدوى على أساس موسمي.

على الرغم من أن بعض الظروف البيئية قد تكون أقل ملاءمة للانتشار من الأسطح خلال أشهر الصيف ، فإن الحقيقة القائلة بأن العديد من الأشخاص عرضة للإصابة قد لا تحدث فرقًا كبيرًا لأن الانتشار من شخص لآخر سيستمر.

وأشار أدالجا إلى أنه "سيكون من المهم أن تظل الدول متيقظة حتى في أشهر الصيف فيما يتعلق بعدد الحالات التي تحدث مع إدراك كامل للوضع حول معدل دخول المستشفيات ، لمنع المستشفيات من الدخول في وضع الإجهاد في العمل".

دراسة : أشعة الشمس قد تقتل الفيروس على الأسطح

قد تقتل أشعة الشمس الفيروس التاجي على الأسطح في غضون دقائق ، وفقًا لدراسة غير منشورة أجراها علماء وزارة الأمن الداخلي الأمريكية ولم يراجعها خبراء مستقلون.

تشير نتائجهم إلى أن الإشعاع الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يتلف المادة الوراثية للفيروس ويعيق قدرته على التكاثر على الأسطح، ولا يوجد دليل على أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تقتل الفيروس التاجي في الجسم.

بينما حذر علماء بارزون من استخدام الأشعة فوق البنفسجية كعلاج ، مشددين على عدم تعريض إلى الجمهور أنفسهم للإشعاع الضار ، الذي ثبت أنه يسبب سرطان الجلد.

قال أحد علماء الفيروسات أن الجلوس في الشمس لن يوقف أي تكاثر الفيروس في الأعضاء الداخلية للمريض لأنه لا يستطيع اختراق الجسم.

لكنهم اتفقوا على أن الأشعة فوق البنفسجية ، التي تستخدمها المستشفيات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتطهير المناطق ، يمكن أن تقتل الفيروسات على الأسطح فقط.

وأظهرت أن نصف عمر الفيروس خارج الجسم - الوقت المستغرق لخفضه إلى نصف كميته - كان 18 ساعة عندما كانت درجة الحرارة (21-24 درجة مئوية)، وقد تم ذلك على أساس رطوبة بنسبة 20٪ على سطح غير مسامي ، والذي يتضمن أشياء مثل مقابض الأبواب والفولاذ المقاوم للصدأ.

لكن نصف العمر انخفض إلى 6 ساعات عندما ارتفعت الرطوبة إلى 80 %، وإلى دقيقتين فقط عندما أضيف ضوء الشمس إلى المعادلة.

وقال البروفيسور إيان جونز ، عالم الفيروسات في جامعة ريدينغ بإنجلترا ، لـ MailOnline: `` من المعروف منذ سنوات أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تؤدي إلى فقدان العدوى للعديد من الفيروسات المغلفة ، لذا فهذا ليس جديدًا حقًا. ومع ذلك ، من الجيد رؤيته مؤكدًا رسميًا لـ COVID-19.

قال البروفيسور جونز إنه لا يمكن استخدامه كعلاج لأن ضوء الأشعة فوق البنفسجية لا يمكن أن يخترق الجسم ، مضيفًا: "إنها ليست أي نوع من العلاج ، إنها طريقة مفيدة لتعقيم الملابس أو الأسطح عندما لا تتوفر خيارات أخرى".