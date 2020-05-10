شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: كورونا نشط مرة أخرى لدى نسبة تتراوح بين 5 إلى 15 ٪ من الحالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت دراسة صينية أن من بين المصابين بفيروس كورونا من الصينيين الذين تم شفاؤهم قد يكون اختبار 5 إلى 15٪ منهم إيجابيًا مرة أخرى، وفقا لتقرير لوكاله بلومبرج ، واختلف معدل إعادة التنشيط للفيروس في الصين بين أماكن مختلفة ، حيث أظهرت بعض المناطق أقل من 1 ٪ من هذه الحالات بين المرضى الذين تم شفاؤهم.





ووفقا لما كشف عنه وانغ جوي تشيانغ ، مدير قسم العدوى في مستشفى جامعة بكين الأول في مؤتمر صحفى فإن معظم المرضى الذين ثبتت إصابتهم مرة أخرى بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أي أعراض حتى الآن.

ويتزايد الخوف من إعادة الإصابة بالمرضى الذين تم شفائهم في الصين، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في ديسمبر الماضي، وهناك القليل من الفهم لسبب حدوث ذلك، على الرغم من أن البعض يعتقد أن المشكلة قد تكمن في عدم الاتساق في نتائج الاختبار.

Advertisements

وأصيب أكثر من 82 الف شخص بالفيروس في الصين وسجلت 4600 حالة وفاة ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ووفقا لتقرير لصحيفة sciencealert العلمية قالت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات الإيجابية لمرضى فيروس كورونا من المتعافين تشبه عمليات التطهير، وأعلنت منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس أن مرضى كورونا الذين تعافوا من العدوى والذين ثبتت إصابتهم لاحقا بالمرض إنهم ما زالوا يطردون خلايا الرئة الميتة وليسوا مصابين بعدوى جديدة.

وصرح متحدث باسم منظمة الصحة العالمية لوكالة فرانس برس: "نحن ندرك أن بعض المرضى إيجابيين بعد شفائهم سريريا" دون الإشارة بشكل محدد إلى حالات كوريا الجنوبية، موضحا "مما نعرفه حاليًا، ويستند هذا إلى بيانات حديثة جدًا، يبدو أن هؤلاء المرضى يطردون المواد المتبقية من رئتيهم، كجزء من مرحلة الشفاء".