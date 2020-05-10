صحة ورشاقة

وفاة صيدلى هندى وتسمم رئيسه فى العمل بعد تناول خلطة كيميائية لعلاج كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية انتشار فيروس كورونا وهناك تجارب وأبحاث عديدة كمحاولة للوصول لعلاج للفيروس و جميعها من قبل العلماء والاطباء ، ولكن حاول بعض الصيادلة اختراع تركيبات كيميائية لعلاج كورونا وكانت النتائج محزنة.

فحسب ما ذكرته صحيفة الديلى ميل البريطانية توفى صيدلى هندى وأصيب رئيسه فى العمل بعد شرب تركيبة كيميائية مطهرة طورها فى محاولة لعلاج الفيروس التاجى.

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وعمل الرجلان في شركة أدوية عشبية وكانوا يختبران علاجهما - وهو مزيج من أكسيد النيتريك ونترات الصوديوم - في منزل في جنوب مدينة تشيناي.

 

وقال قائد الشرطة المحلية أشوك كومار: ك. سيفانسان (47 عاما) توفي على الفور،بينما يتعافى رئيسه فى المستشفى من التسمم بسب التركيبة.

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قال كومار أن سيفانسان، اشترى المواد الكيميائية من أحد الأسواق وطور الصيغة بعد إجراء بحث على الإنترنت كمحاولة لعلاج كورونا أو الوقاية منه.

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ولا توجد أدوية أو لقاحات معتمدة لعلاج COVID-19 ، مما يؤدي إلى سباق عالمي للحصول على دواء جديد للمرض أدى إلى وفاة ما يقرب من 300000 شخص.

وشهدت الهند ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بالفيروس التاجي هذا الأسبوع ، حيث بلغ عدد الحالات المبلغ عنها 61356 وبلغ عدد الوفيات 2041.

 

 

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