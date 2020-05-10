شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة مقطعية تظهر كيف تبدو رئة الطفل المصاب بكورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر فريق من الأطباء بمستشفى بوسطن للأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية من أن الأطفال مرضى كورونا في المستشفيات قد يعانون من تلف في الرئة، وذلك بعد أن قام الأطباء بتقييم آشعة التصوير المقطعي المحوسب بين حالات الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس لتقييم حالتهم، وفقاً لجريدة "دايلي ميل" البريطانية.





وفى الدراسة التى أجريت على 20 طفلاً، كان ما يقرب من ثلثيهم يعانون من بقع بيضاء على الرئة بالآشعة تسمى "عتامة الزجاج المطحون"، وهو مؤشر على انتشار الالتهاب.

ونصف المرضى كان لديهم ما يعرف بـ "علامة الهالة"، وهو عندما يحيط الالتهاب بكتلة أو هالة داكنة وهذا يجعل من الصعب التنفس، لأن الأكياس الهوائية في الرئتين تمتلئ بمواد مثل السوائل أو العدوى.

ويبدوأن الأطفال بشكل عام أقل تأثراً بفيروس كورونا من البالغين، وهم أكثر عرضة للإصابة إذا كانت لديهم مرض مزمن سابق.

وقارن الأطباء بقيادة أخصائي الأشعة الدكتورة ألكسندرا فوست بين تلف الرئة بفيروس كورونا مقابل أمراض الجهاز التنفسي الأخرى المماثلة.

وبحثوا في سارز وميرس، وكلاهما من الفيروسات التاجية ذات الصلة بكورونا، H1N1 ، سلالة من الإنفلونزا ومرض آخر بالرئة يرتبط بالتدخين الالكتروني " EVALI".

ونظرًا لأن الفيروس الذي يسبب COVID-19، جديد جدًا ، فإن الأدلة على آثاره على الصحة محدودة، خاصة بالنسبة للأطفال.

وتشير البيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن 1.7 % فقط من حالات COVID-19 التي تم تشخيصها هي تحت سن 18 عامًا.

جمعت الدكتورة فوست وزملاؤها خمس دراسات ولاحظوا التغييرات الأكثر وضوحًا في رئتي الأطفال، ونشروا نتائجهم في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة.

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نظرت إحدى الدراسات في مدينة ووهان الصينية في 20 مريضًا بمستشفى الأطفال المصابين بـ COVID-19 الذين تتراوح أعمارهم بين يوم واحد و 14 عامًا، ثلاثة عشر منهم كانوا من الذكور.

يعاني جميع المرضى من جزء من الأنسجة التي تضررت أو تغيرت بشكل غير طبيعي - في جدران الرئتين.

نصفهم كان لديهم أنسجة متضررة ثنائية على الرئتين، وهذا يعني لكلا الجانبين، في حين أن 30 % لديهم أنسجة متضررة على رئة واحدة فقط.

كان 6 من كل 10 مرضى يعانون من عتامة الزجاج المطحون(GGO)، وهي سحابة ضبابية فوق الرئتين تشير إلى مجموعة متنوعة من المشاكل.

يمكن أن يعني أن الرئتين تمتلئان جزئيًا بمواد ملتهبة، وهناك سماكة في أنسجة الرئة أو انهيار جزئي للحويصلات الهوائية - الأكياس الهوائية الدقيقة للرئتين.

والنصف كان لديه تكثف رئوى، وهو مساحات هوائية في رئتيهم مملوءة بمادة، عادة صديد أو دم أو ماء، محاطة بحافة من عتامة الزجاج ويطلق عليها أخصائيو الأشعة اسم "علامة الهالة ''، وعلى الرغم من أنها علامة شائعة لأمراض الرئة، فقد تكون أكثر تميزًا لفيروس كورونا.

وقال الأطباء المسؤولون عن هذه الدراسة ، إن "التكثف الرئوى مع علامات الهالة المحيطة كانت شائعة لدى الأطفال والتي كانت مختلفة عن البالغين وهو أحد أعراض الالتهاب الرئوي ويمكن أن يسبب أيضًا مشاكل في التنفس."

وقالت الدراسة ، التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الوراثة، إن بعض نتائج الآشعة المميزة "ظهرت أو تظهر حاليًا" ، وهذا يمكن أن يساعد الأطباء في تشخيص COVID-19.