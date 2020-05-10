مصنع لحوم بألمانيا يتحول إلى بؤرة تفش لكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين العاملين بمصنع لحوم غربي ألمانيا، بعد تفشي الوباء هناك، ووصلت الإصابات فيه إلى 205.

وقال متحدث باسم مكتب الصحة في مقاطعة كوسلفلد بولاية شمال الراين-فيستفاليا التي يقع بها المصنع، الأحد، إن فريقاً من المكتب ذهب إلى المصنع مجدداً من أجل إجراء اختبار للعاملين بالمصنع المصاب التابع لشركة "فيست فلايش" لإنتاج اللحوم في كوسفلد.

وأضاف أنه كان بصحبة الفريق مترجمون فوريون أيضاً، وقال إنه سيتم مراقبة العمال "عن كثب".

وبحسب بيانات الشركة المشغلة للمصنع الذي يضم نحو 1200 عامل، فإن أغلب العاملين يقيمون في شقق مع 3 أو 4 أشخاص آخرين، لافتة إلى أن كثيراً من العاملين في هذا المصنع ينحدرون من شرق أوروبا.

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يذكر أن أجّلت جزءاً كبيراً بالفعل من إجراءات تخفيف القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا لمدة أسبوع بالاتفاق مع الحكومة المحلية في الولاية كرد فعل على انتشار الوباء بهذا المصنع.

فضلا عن ذلك من المقرر أن يتم إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس لما يصل إلى 20 ألف عامل بجميع المجازر في الولاية.

ولكن الجمعية المحلية التابعة لحزب الخضر في مدينة دولمن بمقاطعة كوسفلد اتهمت إدارة المصنع باتخاذ رد فعل متأخر للغاية على انتشار الفيروس.

وأوضحت أنه منذ بداية الأسبوع الماضي كان معروفا أن هناك بؤرة تفشي للوباء تشكلت في المصنع، إلا أنه تم الاستمرار في تشغيل المصنع حتى الجمعة الماضية.