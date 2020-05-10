تعرف على أعراض جلطة القلب وعدم القدرة علي التقاط النفس

جلطة القلب، تعد من أخطر أنواع الجلطات التي يصاب بها البعض، ويكون السبب فيها، التعرض لانسداد في شرايين القلب الرئيسية، وأو تراكم الكولسترول الضار علي شراين القلب، ونجد أن بعض الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بجلطة القلب، والسبب هو التقدم في العمر، والتدخين، واتباع العادات الغذائية الخاطئة وارتفاع نسبة الكولسترول، والسمنة.

أعراض جلطة القلب

وخلال هذا التقرير، نتعرف أكثر عن أعراض جلطة القلب ، وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

-يشعر الشخص المصاب بجلطة في القلب، بألم شديد في الصدر، يصعب تحمله، ويصاحب هذا الألم في بعض الأحيان الشعور بألم في الفك أو الكتف أو الذراع أو الظهر، وأيضا يشعر الشخص المصاب بعدم القدرة علي التقاط النفس، وضيق شديد في التنفس.

-يعاني مرضي جلطة القلب، من الشعور بألم شديد في المنطقة العلوية للمعدة، أيضا هذا العرض يعد من أعراض الإابة بالجلطة في القلب.

-نتيجة لعدم قدرة الشخص المصاب بجلطة القلب، علي استحمال قوة ضيق التنفس، والأعراض الأخري السابق ذكرها، فيشعر المرضي بزيادة تدفق وكميات العرق لديهم، وقد يصاحب هذا الأمر في بعض الأحيان الشعور الإغماء.

-من أبرز أعراض الإصابة بجلطة القلب هي الشعور بالقلق والتوتر الشديد، وهذا الأم يعد من الأعراض التي تسبق الإصابة.

-من أبرز أعراض الإصابة بجلطة القلب، هي السعال، وتسارع ضربات القلب، وهذا الأمر يعرضك لعدم القدرة علي التركيز، وتنشيط المخ.

وقدم التقرير العديد من العوامل التي تزيد من فرض الإصابة بالجلطة القلبية، ومنها:

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-السمنة وتراكم الدهون في الجسم، تعد من أبرز الأشياء المؤدية للإصابة بجلطة القلب.

-التقدم في العمر، تعد من أبرز الأسباب التي تودي إلي الإصابة بالجلطة القلبية.

-مرضي ارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة القلبية، نتيجة لتدمير وضيق الأوعية الدموية المغذية للقلب.

-ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم تعد من أبرز الأسباب.

-التدخين له دور كبير في الإصابة بجلطات القلب.

-مرضي السكر أيضا لديهم فرص إصابة عالية جيدة بجلطات القلب.

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