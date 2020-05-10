تعرَّف على علاقة نقص الماغنسيوم وارتفاع ضغط الدم

يعد الماغنسيوم من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي يحتاجها الجسم بشكل أساسي ويومي، وهناك علاقة قوية بين هذا العنصر وبين ارتفاع ضغط الدم، وهذا ما سنتعرف عليه خلال سلسة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه، وفقا لموقع " healthfully".

ما هي العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم ونقص الماغنسيوم في الجسم؟

أكدت الأبحاث أن الماغنيسيوم يؤثر على ضغط الدم، فنقص نسبته في الجسم تتسبب في تعرض الجسم لارتفاع في نسبة ضغط الدم.

ما هو عنصر الماغنسيوم؟

الماغنسيم يعد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، حيث يحتوي الجسم على 25 جرامًا من الماغنيسيوم و 60 بالمائة منه موجود في العظام، فهذا العنصر مسؤول عن الكثير من الفوائد الهامة للجسم، كإنتاج البوتين، ويساعد علي امتصاص المعدة والأمعاء بشكل جيد، ويعمل علي استقلاب الكربوهيدات والدهون، كما أن تنظيم نسبته في الحسم تحافظ علي ضغط الدم، وتحد من ارتفاعه، وأيضا يحافظ علي صحة القلب، ويقلل من فرص السكتة الدماغية.

ما هي نسبة الماغنسيوم التي يحتاجها الجسم؟

يحتاج الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 30 عامًا إلى 400 ملليجرام من الماغنيسيوم وتحتاج النساء إلى 310 ملليجرام، ويحتاج الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 31 عامًا إلى 410 ملليجرام و 320 ملليجرام من الماغنيسيوم.

ما هي الأطعمة الغنية بعنصر الماغنسيوم؟

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هناك العديد من الأطعمة الغنية بالماغنسيوم، ومنها:

-المكسرات .

-الخضروات الورقية كالسبانخ.

-البطاطس.

-خبز القمح.

-الحليب ومشتقاطة كالزبادي والأجبان.

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