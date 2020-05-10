شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء نرتكبها فى رمضان تؤثر على صحتنا وجهازنا المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة يدخل علينا شهر رمضان مع انتشار وباء عالمى أدى لتغيير العديد من الاشياء التى كنا نفعلها فى هذا الشهر أبرزها العزومات والخروج والصلاة فى الجوامع، وتم فرض العزل المنزلى وحظر التجوال وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

و فى هذه الفترة ينصح الاطباء دائما بالاهتمام بصحتنا وخصوصا صحة الجهاز المناعى الذى يساعدنا على مقاومة الفيروس ، ولكن للاسف هناك أخطاء عديدة نرتكبها فى رمضان وتؤثر على صحتنا وجهازنا المناعى والهضمى وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمة مثل مرض السكر والقلب والضغط.

وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 أبرز الاخطاء التى نقع فيها فى شهر رمضان واضرارها على الصحة، كما ينصح بتجنبها وذلك وفقا لما ذكره موقع brilio

الوجبات السريعة أثناء الإفطار والسحور

من الضروري الحصول على مصادر كافية من الطاقة خلال أيام الصيام ومع ذلك ، يختار الكثير من الناس تناول الطعام والشراب الذي يحتوي على شراب عالي الفركتوز والصوديوم والزيوت الزائدة التي يمكن أن تسبب مشاكل مثل أمراض القلب والكوليسترول والدهون غير المرغوب فيها.

وخصوصا الوجبات السريعة والمعجنات والتى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت فهى من أخطر الاكلات التى يمكن تناولها فى رمضان وينصح دائما باستبدالها بالاطعمة الخفيفة والخضروات والمشويات.

الإفطار مع الأطعمة الغنية بالسكر أو الزيتية

قد يبدأ الكثيرون تناول الطعام الذى يحتوى على نسبة عالية من السكريات بعد الفطار مما يؤثر على صحة الجسم والجهاز الهضمى وينصح باستبدالها بثمرة فاكهة أو تمر ثم تناول وجبة الافطار، فذلك يمد الجسم بالنشاط والطاقة ويحميك من خطر الاصابة بالأمراض.

تناول الكثير من الكربوهيدرات أثناء السحور

تتحول الكربوهيدرات إلى سكر وتتسبب في ردود فعل في الجسم بمجرد الانتهاء من تناول الطعام، ويمكن أن يسبب الاعتماد على الأطعمة المصنعة من الكربوهيدرات لمصدر طاقة ، خاصةً أثناء الصيام ، ارتفاع الأنسولين وزيادة الوزن ، بالإضافة إلى الشعور بحرقان في البطن.

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الصيام لفترات طويلة يمكن أن يسبب حموضة في المعدة ويمكن أن تتفاقم الحالة من خلال استهلاك الكثير من الكربوهيدرات أثناء السحور والفطور ، لذلك سوف يسبب عدم الراحة في المعدة والتهاب المعدة ، و إن تناول الكثير من الكربوهيدرات أثناء السحور سيتسبب أيضًا في شغف السكر ، كما أنه يزيد من الجوع في فترة ما بعد الظهر مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار.

عند تناول الكربوهيدرات ، سيكون من الجيد موازنتها مع البروتين، سيساعدك تناول البروتينات مثل الدجاج والأسماك والروبيان واللحوم والجبن على الحفاظ على جسمك من اكتساب أوزان إضافية ، حتى تتمكن من تناول الطعام بشكل مريح.

تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين أثناء السحور والإفطار

سيؤدي شرب الشاي أو القهوة أثناء السحور إلى الجفاف وسيسبب الجوع بسرعة، فالكافيين الموجود في الشاي والقهوة يمكن أن يسبب الصداع ، ومن الأفضل تناول كمية جيدة من الماء أثناء السحور والإفطار للحد من الجفاف ومع ذلك فإن شرب الكثير من الماء في المرة الواحدة ليس جيدًا أيضًا ، لأنه سيخفف حمض المعدة ، مما يسبب الانتفاخ ويتعارض مع عملية الهضم احصل على الماء قبل وقت الإفطار والسحور.

الذهاب مباشرة إلى النوم بعد السحور

الذهاب إلى النوم بعد تناول وجبة سحور كبيرة سيتسبب في مشاكل مختلفة في الجهاز الهضمي لأن جسمك يجب أن يعمل لفترة أكبر لهضم الطعام، . حتى إذا كنت لا تنام حقًا ، على سبيل المثال ، مجرد الاستلقاء على فراش أو أريكة بعد تناول الطعام سيثير إحساسًا غير مريح بالحرق في الصدر ، وصولاً إلى الحلق.

يمكن أن تحدث حالات صحية أخرى ، مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي المعروف أيضًا باسم المعدة الارتجاعية الحمضية - لأن الصمام بين المعدة والمريء غير مغلق تمامًا ، مما يجعل حمض المعدة من المعدة يصل إلى الحلق.

تخطي وجبة السحور

بغض النظر عن الأشياء التي يجب تجنبها أثناء الصيام مثل الأطعمة المقلية ، والكثير من السكر ، والكافيين المفرط ، فهناك عادة سلبية واحدة ستؤثر على جسمك: تخطي وجبة السحور، لأن وجبة السحور ستعطي جسمك طاقة لبقية اليوم قد يؤدي تخطي الوجبة أيضًا إلى الجفاف وسوء التنفس ومشاكل في الجهاز الهضمي والضعف، ولانها تساعد جسمك على الحصول على العناصر الغذائية للساعات القليلة القادمة ، وهو أكثر أهمية مما تعتقد.

تناول الكثير من الطعام أثناء الإفطار

الاكثار من تناول الأطعمة على الفطار يؤثر على صحة جسمك ويسبب التخمة وعسر الهضم وقد يسبب السمنة المفرطة وزيادة فرص الإصابة بالامراض المزمن.