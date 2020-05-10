شكرا لقرائتكم خبر عن نبت شيطاني .. نبات سام عند لمسه يصيب الإنسان بالعمى وحروق فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة ".dailystar "، صور لبعض الأشخاص الذين تعرضوا للحرق في أيديهم بعد لمسهم لنبات سام، ينتشر في بريطانيا مع ارتفاع حرارة الجو، ويتسبب في حدوث العديد من المضاعفات الصحية أبرزها حروق جلدية والإصابة بالعمي، وظهور بثور في الجسم.

وأشارت الجريدة، أنه تم تحذير الآباء لإبعاد أطفالهم عن هذا النبات السام والخطير الذي يتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة، وتحتوي أوراق هذا النبات وجذوره والزهور الموجودة فيه على مادة سامة يمكن أن تسبب حروقًا علي الجسم، وظهور بثور كثيرة.



اضرار النبات السام

وأضاف التقرير المنشور في الجريدة، أنه تم العثور على النبات في جميع أنحاء البلاد، ويرجع السبب إلي ارتفاع درجات الحرارة بشدة في بريطانيا.

وأكد التقرير، أن هذا النبات يدعي ""Hogweed ، ويصل إرتفاعه في بعض الأحيان إلي 23 قدمًا ، وعند لمسه، يتعرض الشخص للإصابة بحروق شديدة من الدرجة الثالثة، وتقرحات في الجسم، وظهور بثور، وقد يصل الأمر إلي العمي.

وقامت الدولة بتقديم التحذير إلي الآباء ضرورة إبعاد أطفالهم عن النباتات وتجنب لمسها.

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نبات سام

وقالت الجريدة، أنه في السنوات الماضية تعرض بعض الأشخاص للشعور بألم شديد عند لمس هذا النبات، وتظهر علي أجسامهم بعد البثور علي الفور، ويصل الأمر إلي الحرق والعمي في بعض الأحيان.

عانى دين سيمونز يعمل في تنظيف الحديقة "جنايني" من إصابات غيرت حياته، وظهرت بعد تنظيفه لواحد من النباتات التي تنمو في منطقة تونتون سومرست بانجلترا، في عام 2015.



نبات سام

وقال، لمست هذا النوع من النباتات مع أني أعلم خطورته، وبعد مرور 24 ساعة لم أستطيع تحمل الألم والتعب والإرهاق، وتعرضت لحروق شديدة، وأكد الأطباء وقتها أنها تحتاج إلي شهور حتي يتم العلاج.