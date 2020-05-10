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سرير مستشفى يتحول لنعش موتى لحل أزمة نقص التوابيت في الأكوادور.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت شركة إعلانات كولومبية آسرة مستشفيات يمكن أن تتحول إلى توابيت للموتى، وذلك استجابة لنقص كلاهما وسط جائحة فيروس ، حيث أنشأت الشركة سرير مستشفى من الورق المقوى أو الكرتون مع درابزين معدني يمكن أن يتحول إلى "نعش" إذا مات المريض، وفقاً لما ذكره موقع جريدة "الدايلي ميل" البريطانية.

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وقال مدير الشركة رودولفو جوميز، إن ما حدث مؤخراً في الأكوادور من النقص الشديد في التوابيت التي تحمل الموتى، وبقاء العائلات مع أحبابهم الموتى بكورونا في منازلهم لأيام الشهر الماضي كان مصدر إلهام لإيجاد طريقة لمساعدة هذه العائلات.

وأضاف أن الأسر الفقيرة لم تتمكن من العثور على التابوت الخشبي أو لم يتمكنوا من تحمل نفقته لذا فكرت في عمل سرير مستشفى يمكن أن يتحول لتابوت."

وقال جوميز إن الآسرة الجديدة يمكن أن تحمل وزن 150 كيلو جرام وستكلف حوالي 85 دولارًا لكل منها.

سرير
 

وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى ما إذا كانت ستستخدم أم لا ولم يتم تقديم أي طلبات.

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وقال إنه يأمل أن يتم استخدام السرير الجديد في عيادات الطوارئ التي قد تنقصها آسرة المرضى.

وتعمل الشركة التي تتخذ من بوجوتا مقراً لها عادةً على الإعلانات، لكنها أصيبت بالشلل في الغالب خلال الشهر الماضي حيث لا تزال كولومبيا مغلقة بسبب كورونا.

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وبحسب الدايلي ميل فقد شكك أحد الأطباء في مدى قوة سرير من الورق المقوى كما حذر من وجوب وضع أي جثة في كيس مغلق قبل وضعها في نعش من الورق المقوى لتجنب احتمال انتشار المرض.

جدير بالذكر أن الإكوادور سجلت أكثر من 28 ألف حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا وبلغ عدد الوفيات 1700 حالة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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