شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يحتاج طبيبك لاختبار خزعة الكبد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خزعة الكبد هو اختبار يتم فيه إدخال إبرة صغيرة في الكبد لجمع عينة من الأنسجة، ثم يتم تحليل الأنسجة في المختبر لمساعدة الأطباء على تشخيص مجموعة متنوعة من الاضطرابات والأمراض في الكبد، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك نتعرف على أسباب تجعل طبيبك يحتاج لاختبار عينة من الكبد أو خزعة الكبد، وفقاً لموقع "webmd".



خزعة الكبد

أسباب إجراء خزعة الكبد

وغالبًا ما يتم إجراء خزعة الكبد للمساعدة في تحديد سبب:

-اختبارات دم الكبد غيرالطبيعية المستمرة (إنزيمات الكبد).

-اصفرار الجلد غير المبرر (اليرقان).

-وجود خلل في الكبد على الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية أو المسح النووي.

-تضخم غير مبرر في الكبد.

-يمكن أيضًا استخدام خزعة الكبد لتقدير درجة تلف الكبد، وللتدرج والتدهور في التهاب الكبد B و C ، ولتحديد أفضل علاج للضرر أو المرض.

هل خزعة الكبد آمنة ؟

في معظم الحالات، لا توجد مضاعفات في الحصول على خزعة الكبد، ومع ذلك ، نادرًا ما يحدث نزيف داخلي ، بالإضافة إلى تسرب الصفراء من الكبد أو المرارة.

هناك خطر طفيف من انهيار الرئة، إذا أحدثت إبرة الخزعة ثقبًا في جدار الصدر مما تسبب في دخول الهواء.

كيف تستعد لخزعة الكبد؟

عند التحضير لخزعة الكبد ، يجب عليك:

-أخبرى طبيبك إذا كنت حاملاً، أو لديك مرض سابق بالرئة أو القلب، أو لديك حساسية من أي أدوية ، أو لديك مشاكل في النزيف.

-أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أدوية مسيلة للدم مثل الأسبرين أو الكومادين قد يصف طبيبك طريقة بديلة لتخفيف الدم قبل الإجراء.

-قم بإجراء أي اختبارات دم ضرورية.

-تعرف على المدة التي يجب أن تتوقف فيها عن تناول الطعام قبل العملية.

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في الأسبوع الذي يسبق العملية ، لا تتناول الأسبرين أو المنتجات التي تحتوي على الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات (مثل الأيبوبروفين) ما لم ينصحك طبيبك بخلاف ذلك.

ماذا يحدث في يوم خزعة الكبد؟

سيتم إجراء الاختبارات المعملية في يوم خزعة الكبد أو 2-3 أيام قبل الإجراء، حسب توجيهات الطبيب، قد تشمل هذه الاختبارات تعداد الدم ، وتعداد الصفائح الدموية ، وقياس قدرة الدم على التجلط.

خلال العملية، والتي تستغرق حوالي 5 دقائق:

-يمكن استخدام الموجات فوق الصوتية لتحديد موقع الكبد.

-قد تتلقى جرعة صغيرة من المسكنات قبل الإجراء.

-سيقوم الطبيب بتنظيف وتخدير منطقة في الجزء العلوي من بطنك باستخدام مخدر موضعي (دواء مسكن للألم).

-سيقوم الطبيب بعد ذلك بعمل شق صغير في الجزء العلوي من بطنك وإدخال إبرة في هذا الشق لأخذ عينة صغيرة من أنسجة الكبد لتحليلها.

بعد العملية:

-قد تشعر بألم بسيط أو وجع في موقع الخزعة وعدم الراحة أو ألم خفيف في كتفيك أو ظهرك، إذا لزم الأمر ، سيتم وصف مسكنات الألم لك.

-تجنب تناول الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهابات لمدة أسبوع بعد العملية.

-لا تمارس نشاطًا بدنيًا قويًا أو رفعًا ثقيلًا لمدة 24 ساعة على الأقل وحتى أسبوع واحد بعد الخزعة.

سوف يناقش طبيبك نتائج الخزعة معك بعد عدة أيام من الإجراء.

قد تتوفر أيضًا طريقتان أخريان لخزعة الكبد: منظار البطن والوريد.

أثناء الخزعة بالمنظار، يتم إدخال منظار البطن (أنبوب رفيع مضاء مع كاميرا متصلة) من خلال شق في البطن، يرسل منظار البطن صور الكبد إلى جهاز المراقبة الذي يشاهده الطبيب أثناء استخدام الأدوات لإزالة عينات الأنسجة من جزء واحد أو أكثر من الكبد يمكن استخدام هذا النوع من الخزعة عند الحاجة إلى عينات الأنسجة من أجزاء معينة من الكبد.

-يمكن إجراء خزعة عبر الوريد عندما يعاني المرضى من مشاكل تخثر الدم أو السوائل في البطن، يقوم الطبيب بإدخال أنبوب يسمى القسطرة في وريد في الرقبة ويوجهه إلى الكبد. يتم وضع إبرة الخزعة في القسطرة ثم في الكبد للحصول على عينة.