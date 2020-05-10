شكرا لقرائتكم خبر عن دواء يعالج التهاب المفاصل يظهر تحسن فى تنفس مرضى كورونا بنسة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توصلت دراسة صغيرة جديدة إلى أن دواء التهاب المفاصل قد يحسن ظروف مرضى فيروسات التاجية الحادة.

ووجد الباحثون وفقا لتقرير موقع " الديلى ميل"، أن أكثر من 70 % من العلاج بدواء التهاب المفاصل "الأناكينرا" ، الذي يباع تحت اسم العلامة التجارية كينريت ، أظهر تحسنًا في التنفس وتقليل علامات الالتهاب.



الهاب المفاصل

وأوضح الفريق البحثى، من مستشفى سان رافاييل في ميلانو بإيطاليا ، أن النتائج التي توصل إليها هي الأولى التي تشير إلى أن الدواء يعمل، ولكن هناك حاجة لتجارب ذات شواهد لفهم فعالية الدواء بشكل كامل.

يتسابق العلماء لاختبار كل من الأدوية الحالية والعلاجات التجريبية، على أمل أن يساعد شيء ما على تغيير مسار الوباء العالمي، وفي حالة anakinra ، يقول الخبراء أنه على الرغم من أن نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام، فمن السابق لأوانه جدًا تحديد ما إذا كان الدواء يعمل أم لا.

وقال الدكتور لورنزو داجنا ، رئيس قسم أمراض الروماتيزم والحساسية والأمراض النادرة بمستشفى سان رافاييل :"حتى يتوفر اللقاح، نحن بحاجة ماسة لإيجاد طريقة لمساعدة الناس على النجاة من أكثر أعراض COVID-19 خطورة ، والقيام بذلك دون إرهاق قدرة العناية المركزة في المستشفى، ولكن العلاج الذي حقق بالفعل اختبارات السلامة الصارمة والمتوفر بكميات كافية لتلبية احتياجات الوباء الحالي هو العلاج المثالي".

ينتمي Anakinra إلى فئة من العقاقير تسمى مثبطات interleukin-1 والتي يمكن أن تساعد في تنظيم رد فعل زائد خطير للفيروس من قبل الجهاز المناعي في الجسم يسمى عاصفة السيتوكين، وتحدث هذه العواصف المزعومة عندما لا يقاوم الجسم الفيروس فحسب ، بل يهاجم أيضًا الخلايا والأنسجة الخاصة به.

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من أجل الدراسة التي استمرت 21 يومًا ، ونشرت في مجلة " The Lancet Rheumatology" ، لاحظ الفريق 45 مريضًا مصابًا بأمراض خطيرة بفيروس COVID-19 في سان رافاييل بإيطاليا.

من بين هؤلاء المرضى ، تلقى 29 منهم رعاية قياسية - تضمنت جهاز CPAP للتنفس ، وهيدروكسي كلوروكين ولوبينافي / ريتونافير (دواء فيروس نقص المناعة البشرية) - بالإضافة إلى دواء الأناكينرا التي يتم إعطاؤها عن طريق الوريد.

تلقى المرضى 16 الباقون رعاية قياسية فقط، والتي حدثت قبل فترة الدراسة، وأظهر ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى البالغ عددهم 29 مريضًا - 72 % - تحسنًا في صحة الجهاز التنفسي وخفضت علامات العواصف السيتوكينية.



التهاب المفاصل

بينما يؤكد الخبراء الذين لم يشاركوا فى الدراسة أن نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام ولكن هناك حاجة إلى دراسة أكبر بكثير.

قال الدكتور جون آر كيروان ، أستاذ متفرغ لأمراض الروماتيزم ، "هذه دراسة سريعة أجريت في ظروف غير عادية ولإعطاء انطباع سريع حول ما إذا كان علاج مضاد التهاب المفاصل هذا مفيدًا للمرضى المصابين بأمراض خطيرة والذين لا يوجد علاج لهم حاليًا". في جامعة بريستول في المملكة المتحدة.

"يبدو أن المرضى الذين حصلوا على العلاج حصلوا على نتيجة أفضل قليلاً - لكنهم كانوا أيضًا (في المتوسط) أصغر من ثماني سنوات ، وقد يكون هذا هو التفسير بسهولة".