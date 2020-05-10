شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تستخدم "الفيديو كول" لرؤية طفلتها بعد الولادة بسبب إصابتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اللحظات الأولى بعد الولادة هى اللحظات التى تنتظرها الامهات دائما.. أول لمسة من طفلها وأول حضن فجميعها مشاعر مختلفة تتمناها وتنتظرها الأمهات، ولكن بسبب فيروس كورونا قد يكون الوضع مختلفا، حيث نشرت صحيفة الديلى ميل البريطانية أن إحدى الأمهات كشفت عن حزنها الشديد بسبب عدم قدرتها على حمل ابنتها بعد ولادتها وهى تكافح فيروس كورونا.

حيث اضطرت فلوريت جونسون، من فلوريدا إلى رؤية طفلتها بعد الولادة عبر الفيديو كول بسبب وضع الأم على جهاز تنفس بعد إصابتها بكورونا.



الام

وأوضحت الأم في منشور لها على الفيس بوك أنها ذهبت إلى المستشفى في 4 أبريل وهى تعانى من سعال مستمر وصعوبة في التنفس، عندما وصلت إلى المستشفى ، قيل لها أنها مصابة بالالتهاب الرئوي ، ثم جاءت نتيجة اختبار Covid-19 إيجابية.



الطفله

وقالت: لم أكن أعرف مدى خطورة ذلك نقلوني إلى قسم الولادة ، ثم نقلوني إلى قسم آخر خوفًا من الفيروس، وفي اليوم التالي ذهبت إلى العمل.

على الرغم من أن فلوريت كانت خائفة من فكرة الولادة القيصيرية ولكنها اضطرت لذلك لإنقاذ طفلتها، وبالفعل انتقلت الى غرفة قسم الولادة ثم وضعت طفلتها وانتقلت إلى غرفة بمفردها على جهاز التنفس بسبب سوء حالتها.

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على عكس الأمهات الجدد ، لم تكن فلوريت قادرة على حمل أو حتى رؤية طفلتها المولودة حديثًا ، حيث تم نقلها لغرفة العزل سريعا، وقالت: "لم أتمكن من رؤية طفلتى بوضوح أو لمسها بسبب سوء حالتى الصحية ووجودى فى العناية المركزة"

وبسبب سوء حالتها الصحية ، كانت فلوريت لا تزال غير قادرة على رؤية طفلتها ، وأجبرت على التفاعل مع الطفلة لأول مرة عبر الفيديو كول، خوفًا من أن تصيب ابنتها بفيروس كورونا.

وقالت: "الطريقة الوحيدة التي يمكنني من خلالها رؤية طفلتى هى الفيديو كول من خلال مساعدة الممرضات لى ، وبعدها بقليل جاءت احدى الممرضات لغرفتى وهى تبكى وقالت لى ان حالتى خطيرة وان الالتهاب الرئوى والفيروس تمكن من الرئتين، وطلبت منها الاتصال بزوجى فورا"

أجرت فلوريت مكالمة ثلاثية مع والدتها، وزوجها وأطفالها الآخرين، ثم أرسلت نصًا إلى عائلتها وأصدقاء ، لكنهم لا يعرفون أنها كانت تودعهم.

وقالت: "لقد جهزوني لجهاز التنفس وعندما سألتهم ما هي فرصتي في الحياة والاستيقاظ مرة أخرى كان ردهم 1 % .

ثم دخلت فلوريت في غيبوبة لمدة خمس ايام، واستيقظت بعدها وهى فى صحة جيدة.