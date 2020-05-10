كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 05:50 مساءً - تحار العديد من السيدات في تناول العرقسوس أثناء الحمل، وهل هناك حقاً أضرار لتناول العرقسوس للحامل؟ قال الدكتور طارق يوسف استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، إن العلماء وجدوا أن أحد مكونات العرقسوس يمكن أن يؤثر على ذكاء الطفل وذاكرته بل وقد يتسبب في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ،وجد الباحثون أن تناول عرق السوس أثناء الحمل مرتبط بمجموعة من مشكلات النمو، تستند الأخبار إلى بحث فنلندي على ما يقرب من 400 شاب من المراهقين بمتوسط عمر 12.5. يُعتقد أن استهلاك عرق السوس أعلى في فنلندا منه في المملكة المتحدة بفضل شعبية السالمياكي، وهو وجبة خفيفة سائلة مالحة شعبية.

أضرار العرقسوس للحامل



وجد الباحثون أن الفتيات اللواتي استهلكت أمهاتهن كميات كبيرة من العرقسوس أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بالبلوغ في سن أصغر، وسجلت الفتيات والفتيان الذين استهلكت أمهاتهم كميات كبيرة أقل بسبع نقاط في اختبارات الذكاء، وأعلى في اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD).

ولكن، كما هو الحال مع العديد من دراسات النظام الغذائي الأخرى، فإن الصورة معقدة للغاية بالنسبة لنا لنفترض وجود علاقة مباشرة بين السبب والنتيجة، ويسمى المكون في العرقسوس الذي يعتقد أنه يسبب الضرر glycyrrhizin، ولكنه موجود أيضاً في مجموعة من الأطعمة والمشروبات والأدوية الأخرى، نُشرت الدراسة في المجلة الأميركية لعلم الأوبئة.

أضرار شرب العرقسوس للحامل

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أوصت إدارة الغذاء والدواء بالإنجليزية: "FDA" المرأة الحامل بالحد من إكثار تناول العرقسوس بجميع أشكاله، لأنه يسبب الإجهاد والولادة المبكرة، ومن الأخطاء الشائعة أن العرقسوس لا يحتوي على السكر، وقد ثبت علمياً احتواء العرقسوس على نسبة عالية من السكر، لذلك على النساء الحوامل اللاتي يعانين من سكري الحمل، تجنب الإفراط في تناول العرقسوس، وأيضاً الأشخاص العاديون الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم عليهم تجنب الإفطار على العرقسوس والإكثار من تناوله، واستشارة الطبيب المختص.

الأضرار العامة لشرب العرقسوس



بعض الأشخاص يعانون من اضطراب في المعدة نتيجة للإكثار من تناول العرقسوس، مثل الانتفاخ وحرقة المعدة، ومن جانبها ذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ استهلاك 100 مليغرامٍ في اليوم الواحد من حمض (الغليسيريزيك (بالإنجليزيّة Glycyrrhizinic acid)) الموجود في العرقسوس ليس من المحتمل أن يُسبب آثاراً ضارة لدى معظم البالغين، نتيجة لتراكم الحمض قد يسبب ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول Cortisol بشكلٍ غير طبيعيّ، وذلك يؤدي إلى خلل شديد في توازن سوائل الجسم والإلكتروليت.

وضرب لنا استشاري الباطنة مثلاً: امرأة كانت تشرب ثمانية أكوابٍ من شاي الأعشاب المحتوي على العرقسوس يومياً، وهذا الإفراط في تناول العرقسوس جعل هذه المرأة عانت من ارتفاعٍ في ضغط الدم وانخفاضٍ في البوتاسيوم، ولكن حُلّت المشكلة بعد التوقّف عن شربه.



نصح استشاري الباطنة جميع الأشخاص، وليس فقط النساء الحوامل، بأن يتجنبوا تناول مستويات عالية جداً من عرق السوس بانتظام تزيد على 57 جراماً (أوقية) في اليوم لأكثر من أسبوعين؛ لأن هذا قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة محتملة، مثل زيادة الضغط وعدم انتظام ضربات القلب وارتفاع نسبة السكر، بالنسبة لمريض السكر.