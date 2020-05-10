أفكار جماعية للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 05:50 مساءً -

مع شهر رمضان وطقوسه الروحانية وعاداته وتقاليده الجميلة، وما يشهده الطفل بالشارع والأسواق من مهن يرتبط ظهورها بشهر رمضان فقط، تمتلئ قلوب الأطفال بالفرحة والبشر والترحاب، ولكنهم يقفون حيارى؛ كيف يمضون وقتهم وساعات صيامهم، خاصة بعد توقف الزيارات العائلية والذهاب إلى الحدائق والمتنزهات والأندية؟ وهنا يتساءل الآباء ماذا نفعل؟ وهل من أفكار جماعية تشغلهم؟ هل من حكايات شعبية تثقفهم وتنير عقولهم؟ ومع الحجر المنزلي في زمن الكورونا، ودعوة «الخليج 365» (مرحباً بيتي) إليكم مجموعة من الأفكار تضم الألعاب وسرد الحكايات عن المهن الرمضانية مع بعض الألغاز، تقدمها لنا خبيرة شؤون الطفل الدكتورة نجوى مهران بكلية رياض الأطفال.

مهن رمضانية.. المسحراتي

ما أجمل أن تجلس الأم وسط أبنائها ما بين صلاة العصر وانتظار المغرب ووقت تناول وجبة الإفطار؛ لتحكي لهم عن مهن لا تظهر وصناع لا يعملون إلا مع قدوم الشهر الكريم فتقول: «اصح يا نايم وحد الدايم» هي كلمات يلحنها المسحراتي بواسطة ضربات فنّية يوجّهها إلى طبلته قبل الإمساك بساعتين خلال جولته الليلية في شوارع المنطقة موقظاً أهاليها لتناول طعام السحور، «تسحروا فإن

في السحور بركة» هي سنة نبوية يساعدنا المسحراتي على تطبيقها منذ زمن قديم، ورغم استحداث المنبهات والهواتف لإيقاظنا وتنبيهنا لوقت السحور، فإن تلك المهنة لم تندثر وظلت تراثاً أصيلاً لبعض البلدان العربية يستمتع الناس بوجودها، وهنا يمكن لطفلك أن يتعرف على البلدان التي تشتهر بوجود المسحراتي، الزي المميز له وأدواته، ويمكنه ارتداء الزي وتمثيل الدور، بل يمكنك توكيل المهمة له لإيقاظ أسرته في يوم ما، تخيلي مدى حماسته لهذا الأمر!

صناعة الفانوس الرمضاني

هيا أخبري أولادك أن الفانوس من الأشياء المرتبطة بشهر رمضان المبارك والذي تعود نشأته إلى زمن قديم؛ إذ كان عبارة عن وعاء به دهن يرتفع منه شريط طويل، ثم تطور بعد ذلك ليحل الزيت محل الدهن، وكانت جوانبه تصنع من القرون الرفيعة لحماية المشاعل الزيتية، وكان يستخدم في ذلك الوقت للإضاءة ليلاً، وجاء ارتباطه بشهر رمضان على يد الفاطميين حتى أطلق عليه «فانوس رمضان»، وعندما كان الخليفة يخرج لاستطلاع رؤية الهلال، وكانت تحفّه العربات المضاءة بالشموع ويحمل الناس الفوانيس. وحين يتأكدون من نتيجة الاستطلاع يقومون بإضاءة الفوانيس طوال الليل فوق بيوتهم ويدور مناد في البلاد معلناً، صيام، صيام.

واعتاد الأطفال بعد ذلك على حمل الفوانيس بعد الإفطار والتجول بها في الشوارع طلباً للهدايا، وظلت تتأصل هذه العادة حتى أصبح الفانوس ملتصقاً بشهر رمضان ولعبة محببة للأطفال يفتنون بها ويتغنون لها وتحول الفانوس بعدها إلى صناعة وتجارة.

بائع الكنافة

تعد الكنافة من الحلوى التقليدية في شهر رمضان، والمشاركة في إعدادها متعة كبيرة بالنسبة للطفل بملمسها المميز، خاصة إذا كانت مصنعة بالطريقة التقليدية اليدوية، ما رأيك باصطحاب طفلك لأحد الأماكن ليشهد الفرن الحجري الخاص بنثر العجين فوقه، ومشاهدة بائع الكنافة أثناء إعدادها، إنها إحدى الذكريات التي لا تنسى عن رمضان، كما يمكنه أيضاً مشاهدتها بالطريقة الآلية المستخدمة في المخابز.

زينة رمضان

بحلول شهر رمضان يعمد المسلمون في عدة دول لتزيين شوارعهم ومنازلهم بالمصابيح والأوراق الملونة، حيث يستمتع أطفال وشباب الحي بصنع الزينة يدوياً وتعليقها مع المصابيح التي تضيء شارعهم فيتمكنون من اللعب حتى وقت متأخر من الليل.

مدفع الإفطار

ظهور مدفع الإفطار جاء قَدَراً في أول يوم رمضان عام 859 هـجرية 1455 ميلادية؛ حيث كان والي مصر في هذه الفترة قد تلقى مدفعاً هدية فأمر بتجربته، وكان ذلك الوقت مع غروب الشمس، فظن سكان القاهرة أن ذلك إيذان لهم بالإفطار، وفي اليوم التالي توجه شيوخ الحارات والطوائف إلى بيت الوالي لشكره على هديته لسكان القاهرة، فلما عرف الوالي الحكاية أعجب بذلك، وأمر بإطلاق المدفع عند غروب الشمس في كل يوم من أيام رمضان، وانتقلت الفكرة إلى الشام والخليج في وقت لاحق.

أفكار جماعية..للتسلية

لعبة التوازن بالملعقة ..المكونات: عدد من الملاعق لكل طفل وعدد من كرات البنج أو البيض البلاستيك ، طريقة اللعبة؛ حيث يقوم كل طفل بمسك الملعقة ويضع كرة بها ثم يمشي ليصل بها إلى السلة ليضعها دون أن تسقط منه والطفل الفائز هو من يأتي بأكبر عدد من الكرات قبل انتهاء الوقت المحدد.

لعبة الكوب والكرة ، لمكونات: عدد 3 أو 5 أكواب بلاستيك وكرة بنج ، طريقة اللعبة: نقوم بملء الأكواب بالماء إلى الآخر ونضع الأكواب بجانب بعضها البعض ملتصقة ثم يقوم كل طفل على حدة بنفخ الكرة بحيث يقوم بتمريرها إلى الكوب الثاني ثم الثالث وهكذا دون أن تسقط، والطفل الفائز هو من يتمكن من تمرير الكرة خلال جميع الأكواب.

لعبة كرة السلة ..تتكون من فريقين من الأطفال والفريق الذي يقوم بوضع الكرة داخل السلة أكثر من مرة بعد انتهاء الوقت يكون هو الفريق الفائز

لعبة السلة والبالون ..مكونات اللعبة: عدد 10 بالونات على الأقل وسلتان من البلاستيك كبيرتان وعصوان مناسبتان لحجم الأطفال.

لعبة الطبق الطائر ..مكونات اللعبة: أطباق صغيرة من البلاستيك أو الورق المقوى ، طريقة اللعبة:..يمسك كل طفل طبقاً ويقوم برميه في الهواء والفائز هو من يكون طبقه الأبعد.

ألغاز تشغل الوقت وتنمي الذكاء

ما هو الموجود في وسط باريس؟..الحل- حرف الراء.

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شيء له أسنان ولكنه لا يستطيع العض؟الحل- هو المشط.

من هو الشخص الذي قتل سدس سكان العالم؟ الحل- هو قابيل الذي قتل أخاه هابيل وكان عدد سكان الأرض وقتها 6 أشخاص.

شيء كلما زاد نقص فما هو؟ لحل-العمر

من هو الشخص الذي يحني الإمبراطور رأسه له؟ الحل- هو الحلاق.

هو شيء لا يمكننا أن نأكله في الليل أبداً؟ الحل- الفطور أو الغذاء.

شيء نأكل منه ولكننا غير قادرين على أكله؟ الحل- هو الصحن.

شيء إن تم غليانه يجمد؟الحل- هو البيض.

شيء يأكل ولا يشبع فما هو؟ الحل- النار.

شيء لا يوجد له بداية ولا يوجد له نهاية فما هو؟ الحل- الدائرة.

من يكون؟

لغز- إن لمسته صرخ فمن يكون؟ الحل- الجرس.

لغز- يقول الصدق دائماً ولكنه إن جاع يكذب فمن يكون؟ الحل- الساعة.

لغز- بنك لا يتم التعامل فيه إلا بالدم فمن يكون؟ الحل- بنك الدم.

لغز- هو موجود في السماء ولكن إن أضفنا له حرفاً أصبح موجوداً في الأرض فمن يكون ؟..الحل- نجم إن أضفنا له (م) أصبح منجم.

لغز- رجل وامرأة لا الرجل من أبناء آدم ولا البنت من بنات حواء فمن يكونان؟ الحل- هما آدم وحواء.

لغز- يلف حول غرفتك من دون حركة فمن يكون؟ الحل- الحائط.

لغز- مصنوع من الحديد وحكمه يرضي الجميع فمن يكون؟ الحل- الميزان.

لغز- مات ولم يولد فمن يكون؟ الحل- آدم عليه السلام.

لغز- هو حيوان لا يستطيع أن يلد ولا يبيض فمن يكون؟ الحل- هو ذكر الحيوان.

لغز- بحركة من إحدى أصابعك يحدثك بكل الألسنة فمن يكون؟ ..الحل- هو المذياع