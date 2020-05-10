مراهق بريطاني يخيف والدته بمقلب مرعب على طريقة "الكاميرا الخفية"

حظى مراهق بريطانى ووالدته بشهرة واسعة غير متوقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما أثار الابن خوف والدته بـ"مقلب" مرعب، حيث ترك الأم خائفة عندما مازحها بترديد كلمة "ماما" بينما كانت تقف بجوارها قطتها فى المنزل، لتعتقد أن القطة كانت تتحدث معها.

قام كاميرون هورن، البالغ من العمر 16 عامًا، بإعداد كاميرا خفية لالتقاط اللحظة المضحكة التى كانت والدته لويز لوف، البالغة من العمر 35 سنة، تعتقد خلالها أن القطة تنادى عليها بـ"ماما"، وأوضح تلميذ المدرسة، من فرامفيلد، فى مقاطعة إيست ساسكس، أن والدته لويز، التى تعمل فى الخدمات الطبية الوطنية NHS، أخافته من قبل، والآن كان قد حان الوقت للانتقام، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قال كاميرون: "لقد مازحتنى أمى عدة مرات، وكنت بحاجة لممازحتها لمرة.. وعندما غادرت الغرفة، ورأيت القطة، كان على القيام بذلك"، وفى اللقطات المصورة، كانت تسترخى لويز على الأريكة مع القطة بونيشا البالغة من العمر عامين، التى كانت تجلس على بعيدًا عنها.

وفى مقطع الفيديو، كان يبدو أن القطة تقول "ماما"، مما جعل لويز تصرخ من الرعب وتجعل القطة تقفز، لكن مع تحرك القطة بونيشا، اكتشفت الأم أن ابنها كاميرون يجلس على جانب الأريكة يضحك على المزحة الناجحة.

تمت مشاهدة الفيديو الآن أكثر من 3.5 مليون مرة عبر صفحة لويز على موقع "فيسبوك"، وقالت لويز: "بصراحة، أنا حقًا لا أعرف ما حدث فى ذهنى بخلاف الخوف التام.. مثل هذا القط قال لى "ماما"؟!.. لم أستطع التنفس بعد ذلك الصراخ".

جاءت شعبية الفيديو بمثابة مفاجأة سارة لكليهما، حيث قالت لويز إنها سعيدة بنشر القليل من السعادة للأشخاص فى حالة الإغلاق، وأضافت "من المدهش مدى السعادة التى نشرتها للناس فى جميع أنحاء العالم، خلال هذه الفترة الغريبة التى نمر بها جميعًا".

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وتابعت "لقد مررنا بمحنة على مدى السنوات الثلاث الماضية.. عانيت من اكتئاب رهيب، مما أدى إلى أن يصبح كاميرون مقدم رعاية شابًا"، ولكن بفضل القطة بونيشا، التى أصبحت الآن حاملًا، أصبح لدى الزوجين الكثير من الأسباب للابتسام.

ويقول كاميرون ببساطة: "لقد فزت"، فيما تقول لويز فى دفاعها عن نفسها: "لدى الكثير من مقاطع الفيديو التى أرعبت فيها كاميرون.. ولكن هذا هو الوحيد الذى لديه.. ونعم بالتأكيد يفوز".

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