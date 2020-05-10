ارتفاع وفيات كورونا في المغرب إلى 188

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد, تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي في المملكة إلى 188 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان، على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 128 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6038 حالة.
ولفتت إلى شفاء 84 حالة ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 2545 حالة، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 58798 حالة.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.
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