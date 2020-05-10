"صفر كورونا" في فلسطين لليوم الثالث

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أنها لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إن جميع العينات التي تم جمعها من مختلف المحافظات خلال 3 أيام كانت سلبية.

وأضافت أنه تم تسجيل 13 حالة شفاء جديدة بينها 5 في ضواحي القدس، و3 في محافظة رام الله والبيرة و3 في محافظة جنين، وحالتان في محافظة طولكرم.

Advertisements

وتابعت أن عدد المحافظات الخالية حاليا من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 4 محافظات وهي طوباس وأريحا وجنين وقلقيلية.



وذكرت الكيلة أن عدد الإصابات المسجلة في فلسطين بفيروس كورونا يستقر عند 547 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 334 حالة، ما يعني أن نسبة حالات الشفاء ارتفعت إلى 61 % من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى دخول 198 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة فعلياً في الحجر المنزلي 15196، والذين أنهوا الحجر 46601 حالة.

