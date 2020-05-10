هل يحمي تنظيف الأسنان من فيروس كورونا؟

كشفت دراسة حديثة أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميا يساعد في الحماية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن أستاذ طب الأسنان الفخري في جامعة بريستول مارتن آدي، أن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالفيروس ويحد من انتشاره عن طريق الفم.

وقال آدي في مقابلة مع الصحيفة: "توجه إلينا النصائح دائما بغسل الأيدي كي لا نصاب بالعدوى عندما نلمس وجوهنا. المدهش أن أحدا لم يشير إلى أهمية نظافة الفم والحلق أيضا".

وأكد بريستول أن تأثير هذا المعجون في مواجهة الميكروبات يستمر من 3 إلى 5 ساعات فقط، ولهذا نصح بالقيام بتنظيف الأسنان قبل الخروج من المنزل مباشرة.

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وأشار إلى أن المادة المستخدمة في صنع معجون الأسنان هي نفسها المستخدمة في مواد تعقيم اليدين.

وأضاف "العلماء الذين يعتقدون بأهمية ارتداء الكمامات أكدوا الدور الذي تلعبه قطرات اللعاب في انتشار "كوفيد-19"، كما طلبوا منا غسل أيدينا لتجنب الإصابة عند لمس وجوهنا، لكن تفريش الأسنان بالمعجون حماية أخرى مهمة".

وقال "في الواقع، يستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي، سيقلل الحمل الفيروسي في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم".

وأوصى الأشخاص الذين يريدون زيادة التأثيرات الوقائية إلى أقصى حد بتنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل.