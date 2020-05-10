شكرا لقرائتكم خبر عن حارب كورونا وقوى مناعتك على الفطار بـ ..شوربة الدجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لتقوية المناعة والوقاية من الاصابة بفيروس كورونا ينصح دائما بتناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من فيتامين سى وفيتامين أ وب ود والمواد المضادة للاكسدة وغيرها من العناصر والفيتامينات الأخرى، وتعتبر شوربة الدجاج واحدة من أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة للمناعة، لذلك ينصح بتناولها على وجبة الافطار فى رمضان.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن شوربة الدجاج تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة المناعة وتساعد فى علاج بنزلات البرد والانفلونزا وتعزز صحة الرئتين، فضلا عن ذلك لشوربة الدجاج فوائد اخرى للجسم ومنها

1:تحتوى شوربة الدجاج على نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامينات الأخرى التى تقوى العضلات والمفاصل وتحد من خطر الإصابة بالهشاشة وكسور العظام.

2:تناول شوربة الدجاج يحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان "القولون ، المعدة، الثدى"، وغيرها من الأمراض السرطانية المختلفة.

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3:تناول شوربة الدجاج يحد من السعال والعطس وأعراض الربو ونزلات البرد.

4:تناول شوربة الدجاج يعمل على تقوية القلب والاوعية الدموية والحد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والجلطات.

5:تقوى الاسنان وتحميها من الكسور والتهابات اللثة ،كما ينصح بإعطاء شوربة الدجاج للاطفال دائما.