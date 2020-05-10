شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما شاهده الأطباء من تأثيرات طويلة المدى على المتعافين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الأطباء حول العالم فهم التأثيرات التي يسببها فيروس كورونا بعد التعافى على المدى الطويل، حيث تشير الدراسات الأولية أن بعض الناجين من كورونا وبالتحديد ذوى الحالات الشديدة قد يجدون تأثيرات على المدى الطويل، في هذا التقرير نتعرف على الآثار طويلة الأمد بعد التعافي من كورونا، وفقاً لموقع today و ABC News.

وقال الدكتور شو يوان، أستاذ علم الأمراض في كلية الطب بجامعة شيكاجو، أن معظم الأشخاص الذين يتعافون من إصابة خفيفة أو معتدلة من فيروس كورونا يجب أن يتعافوا بدون أي تأثير دائم أو طويل المدى.. لكن المستقبل أكثر صعوبة للمرضى الذين يصابون بمضاعفات شديدة من كورونا.



التعافى من كورونا

تأثيرات طويلة المدى تحدث للمتعافين من كوروناالرئتين

قال الدكتور أميش أدالجا، خبير الأمراض المعدية في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي إن مرضى فيروس كورونا الذين أصيبوا بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة - وهي إصابة في الرئة تهدد الحياة بسبب العدوى - وتعين إدخالهم إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة من المرجح أن تكون لديهم عواقب طويلة الأمد.

وأشار إلى أن "هناك أشخاصًا سيصابون بالندوب في رئتيهم مما حدث وقد لا يمكن علاجه تمامًا".

وأوضح "إن الأمر لا يقتصر فقط على فيروس كورونا ، نرى هذا مع جميع أنواع الالتهاب الرئوي التي تؤدي إلى الضائقة التنفسية الحادة".

قد يحدث لهؤلاء المرضى انخفاض وظائف الرئة التي ستستمر، بما في ذلك انخفاض القدرة على ممارسة الرياضة التي تجعلهم يشعرون بضيق في التنفس.

COVID-19

في الصين أصيبوا بأضرار في القلب أثناء دخولهم المستشفى.

القلبوجدت دراسة حديثة أن حوالي 20٪ من مرضى

وحذرت الكلية الأمريكية لأمراض القلب من أن دراسة أخرى اكتشفت أن حوالي 16٪ من المرضى يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، في حين أشارت تقارير أخرى إلى حالات فشل القلب الحاد، والنوبة القلبية والسكتة القلبية بعد الإصابة بالفيروس التاجي.

والأشخاص الذين يعانون من شكل حاد من المرض يمكن أن يصابوا أيضًا بالتهاب عضلة القلب وأحيانًا لا يتعافى تمامًا في الوقت الذي يخرجون فيه من المستشفى من الممكن أن تستمر هذه الحالة بطريقة ما.

وأوضح أنه يمكن أن يكون لأي مرض رئوي طويل المدى تأثيرات على القلب، وخاصة جانبه الأيمن.

وقال أندرو فريمان، طبيب القلب أن "الرئتين والقلب متقاربتان بإحكام، لذا في بعض الأحيان عندما تكون الرئتان مريضتين، يمكن أن تتطور الشرايين الرئوي - التي تسبب التهابا أو مرضا أو سماكة في الجانب الأيمن من القلب."

وحذرت جمعية القلب الأمريكية من أن الأمراض الفيروسية تؤدي إلى زعزعة استقرار البلاك في الشرايين، مما قد يؤدي إلى انسدادها ويعرض المرضى لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

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الكلى

لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يضر بكلى الأشخاص الذين يعانون من عدوى خفيفة إلى معتدلة، ولكن شوهدت تشوهات في الكلى في 25-50 ٪ من المرضى الذين يصابون بالنوع الحاد من كورونا، وفقًا للجمعية الدولية لأمراض الكلى.

هؤلاء المرضى ذوى الحالات الشديدة لديهم المزيد من البروتين وخلايا الدم الحمراء في البول، وحوالي 15 ٪ منهم يعانون أيضًا من انخفاض في وظيفة الترشيح بالكلى.

وقال أدالجا إن الفيروس التاجي الجديد "هو كائن معدي ويمكن أن يؤدي إلى سلسلة من التغيرات المناعية التي تؤدي إلى الإنتان أو تعفن الدم، ويتسم الإنتان باختراقه أنظمة متعددة من الأعضاء، كما يمكن أن يصاب بعض الأفراد المصابين بإنتان الدم بإصابات حادة في الكلى".

وأشارت الجمعية الدولية لأمراض الكلى إلى أن التأثير الصحي طويل المدى لفيروس كورونا على الكلى غير معروف بعد.

الدماغ والصحة النفسية

كلما طالت فترة بقاء المرضى في وحدة العناية المركزة، زاد احتمال تعرضهم للآثار المعرفية طويلة الأمد مثل: الهذيان وعدم القدرة على التفكير، و يطلق عليها الأطباء "متلازمة ما بعد العناية المركزة" أو هذيان ما بعد وحدة العناية المركزة ، ويصفونها بأنها نوع من الإجهاد اللاحق للصدمة.

وقالت الدكتورة آمي بيلينجهاوزن ، الزميلة الرئوية والعناية الحرجة وطب النوم في جامعة كاليفورنيا ، سان دييجو ، لشبكة NBC News: "غالبًا عندما يخرج المرضى من وحدة العناية المركزة ، فإنهم يكافحون حقًا للتفكير بوضوح كما فعلوا من قبل".

وقدرت أن ما يصل إلى ثلثي المرضى على أجهزة التنفس الصناعي قد يتأثرون، تشمل الأسباب المحتملة عدم وصول كمية كافية من الأكسجين أو الدم إلى الدماغ، أو الأدوية المستخدمة لتخدير المريض.

الجهاز العصبي

قال الدكتور كينيث تايلر، رئيس قسم الأعصاب في كلية الطب بجامعة كولورادو، إن فيروس كورونا يمكن أن يغزو الجهاز العصبي المركزي، لذلك فمن المنطقي أن يكون لـ COVID-19 مظاهر عصبية.

في الواقع ، وجدت دراسة أن الأعراض العصبية شوهدت في 36 ٪ من 214 مريضًا من COVID-19 في الصين ، بما في ذلك الدوخة والصداع والطعم وضعف الشم وليس من الواضح إلى متى تستمر.

ولا يزال الأطباء يحاولون فهم أي تأثيرات فريدة من نوعها لفيروس كورونا.