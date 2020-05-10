هل يمكنك فقدان الوزن حقاً أثناء الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 مايو 2020 01:44 مساءً - هل تودين فقدان الوزن أثناء الحمل، اعلمي عزيزتي أنه من غير المألوف أن ترغبي في إنقاص الوزن والتحرك نحو إعادة توازن الطعام، ومع ذلك، يمكن أن يكون فقدان الوزن أثناء الحمل ضاراً إذا لم تفعلي ذلك بشكل صحيح. ثم يجب اتباع بعض التوصيات من أجل إنقاص وزن الحامل وعدم تعريض صحتها أو صحة طفلها للخطر ،قال الدكتور أحمد الجزار استشاري النساء والتوليد، إن أي امرأة يمكن أن تفقد الوزن أثناء الحمل؟ ذا كنت ترغبين في إنقاص الوزن أثناء الحمل، فمن الضروري البدء بطلب نصيحة طبيب وطبيب أمراض نساء. من الممكن أيضاً استشارة اختصاصي تغذية للحصول على مساعدة إضافية. يمكن للمحترفين توجيه الشخص الراغب في إنقاص الوزن وإعطاء بعض النصائح.

نصائح لفقدان الوزن أثناء الحمل



في جميع الحالات، يوصَى للمرأة الحامل التي ترغب في إنقاص وزنها بالقيام بفقدان تدريجي بدلاً من فقدان مفاجئ للوزن. بشكل أكثر تحديداً، النساء الحوامل اللاتي يمكن أن يفقدن الوزن هن من يعانين من زيادة الوزن ولديهن مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لبعض النساء، قد يكون لزيادة الوزن أثناء الحمل عواقب ضارة.



عواقب ضارة في زيادة وزن الحامل



في الواقع، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى الولادة المبكرة أو الولادة القيصرية أو مرض السكري أثناء الحمل وتوقف التنفس أثناء النوم. يُرجى ملاحظة أن هذا لن يكون بالضرورة هو الحال بالنسبة لجميع النساء. ومع ذلك، لا يزال من المهم مراعاة مؤشر كتلة الجسم واستشارة الطبيب عندما تريد الحامل إنقاص الوزن أثناء الحمل ،بالنسبة للمرأة الحامل ذات مؤشر كتلة الجسم الطبيعي، ليست هناك حاجة لفقدان الوزن. إلى جانب ذلك، يمكن أن يكون الكثير من فقدان الوزن لشخص لديه بنية طبيعية ضاراً ليس فقط على صحة المرأة الحامل ولكن أيضاً على صحة الطفل.

النظام الغذائي للمرأة الحامل



يجب أن تعلم أن الحمل ليس سبباً لتناول الطعام مرتين أو أكثر من شهيتك. إذا كنتِ ترغبين في إنقاص الوزن أثناء الحمل، فمن الواضح الحصول على الكمية المناسبة من الطعام لتلقي المدخول الغذائي اللازم لصحة جيدة. لذلك لا تبالغ الحامل في تناولها وتقلل من كمية الطعام التي يتم تناولها. إن وضع أجزاء قليلة على لوحاتك، مع السماح لنفسك بالمقدار اللازم لملئه، يسمح لك بفعالية بفقدان الوزن.

من ناحية أخرى، يوصَى بشدة بتفضيل الأطعمة ذات الخصائص الغذائية النوعية. في الواقع، تفضل الدهون والخضراوات والفواكه الجيدة، احذري من تناول الخضار والفواكه فقط! تناول الأطعمة النشوية والبروتين مهم بشكل خاص أثناء الحمل. يجب أيضاً عدم وضع طعام يصعب الاستغناء عنه على المائدة، مثل الخبز. من ناحية أخرى، القضاء على أو تقليل كل ما هو دهني وحلو للغاية، مثل كل شيء في الوجبات السريعة بشكل عام، مفيد بلا شك. هذه الأطعمة لا تجلب أي شيء مثير للاهتمام من الناحية الغذائية وتبين، على العكس، أنها ضارة بالصحة. أخيراً، يُنصح بشرب الكثير من الماء. يمكن لاختصاصي التغذية إنشاء برنامج مخصص لك.



قد يكون الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز قادرين على تحمل الزبادي، وخاصة الزبادي بروبيوتيك، قد يقلل تناول مكملات بروبيوتيك أثناء الحمل من خطر حدوث مضاعفات مثل تسمم الحمل وسكري الحمل والتهابات المهبل والحساسية، لذلك احرصي على وضع هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.



١. الماء



أثناء الحمل، يزيد حجم الدم بنسبة تصل إلى 1.5 لتر أو نحو 50 أونصة. لذلك، من المهم أن تبقيْ رطبة بشكل صحيح، عادة ما يحصل الجنين على كل ما يحتاج إليه، ولكن إذا لم تشاهدي كمية الماء التي تتناولينها، فقد تصابين بالجفاف، تشمل أعراض الجفاف المعتدل الصداع والقلق والإرهاق والمزاج السيئ وانخفاض الذاكرة، قد تساعد زيادة استهلاكك للمياه على تخفيف الإمساك وتقليل خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية، وهي شائعة أثناء الحمل، توصي الإرشادات العامة بشرب نحو 68 أونصة أو لترين من الماء يومياً، ولكن الكمية تختلف حسب الفرد.



2. البقوليات

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تشمل هذه المجموعة العدس والبازلاء والفاصوليا والحمص وفول الصويا والفول السوداني، تعتبر البقوليات مصادر نباتية ممتازة للألياف والبروتين والحديد وحمض الفوليك (B9) والكالسيوم، وكل ما يحتاج إليه جسمك أكثر أثناء الحمل، حمض الفوليك هو واحد من فيتامينات B (B9)، إنها مهمة جداً لصحة الأم والجنين، خاصة خلال الأشهر الثلاث الأولى، ومع ذلك، فإن معظم النساء الحوامل لا يستهلكن ما يكفي من حمض الفوليك، وقد تم ربط هذا بزيادة خطر عيوب الأنبوب العصبي وانخفاض الوزن عند الولادة. قد يسبب عدم كفاية تناول حمض الفوليك أيضاً أن يصبح طفلك أكثر عرضة للعدوى والأمراض في وقت لاحق من العمر، تحتوي البقوليات على كميات كبيرة من الفولات. قد يوفر كوب واحد من العدس والحمص والفاصوليا السوداء من 65 إلى 90٪، علاوة على ذلك، تعتبر البقوليات مرتفعة بشكل عام في الألياف. تحتوي بعض الأصناف أيضاً على نسبة عالية من الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم.



3. البطاطا الحلوة



تعد البطاطا الحلوة غنية جداً بالبيتا كاروتين، وهو مركب نباتي يتم تحويله إلى فيتامين (أ) في جسمك، فيتامين (أ) ضروري للنمو والتمايز بين معظم الخلايا والأنسجة. من المهم جداً لتطور الجنين الصحي، يُنصح النساء الحوامل عموماً بزيادة مدخولهن من فيتامين أ بنسبة 10 - 40٪، ومع ذلك، ينصح أيضاً بتجنب استخدام كميات كبيرة جداً من مصادر فيتامين (أ) الحيوانية، والتي قد تسبب سمية عند تناولها بكميات كبيرة، لذلك، بيتا كاروتين هو مصدر مهم للغاية لفيتامين (أ) للنساء الحوامل، تحتوي البطاطا الحلوة على الألياف، مما قد يزيد من الامتلاء، ويقلل من طفرات السكر في الدم ويحسن صحة الجهاز الهضمي.



4. سمك السلمون



السلمون غني جداً بأحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية، معظم الأشخاص، بمن فيهم النساء الحوامل، لا يحصلن على ما يكفي من أوميغا 3 تقريباً من خلال نظامهن الغذائي، تعتبر الأحماض الدهنية أوميغا 3 ضرورية أثناء الحمل، وخاصة أحماض أوميغا 3 الدهنية طويلة السلسلة DHA وEPA، توجد بكميات كبيرة في المأكولات البحرية، وتساعد في بناء دماغ وعين الجنين، ومع ذلك، يُنصح النساء الحوامل عموماً بالحد من تناول الأطعمة البحرية مرتين في الأسبوع، بسبب الزئبق والملوثات الأخرى الموجودة في الأسماك الدهنية.



5. البيض



البيض هو الغذاء الصحي النهائي، لأنه يحتوي على القليل من كل العناصر الغذائية التي تحتاجها تقريباً، تحتوي البيضة الكبيرة على 77 سعرة حرارية، بالإضافة إلى البروتين والدهون عالية الجودة. كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، البيض مصدر كبير للكولين. الكولين ضروري للعديد من العمليات في الجسم، بما في ذلك نمو المخ والصحة، أظهر مسح غذائي في الولايات المتحدة أن أكثر من 90٪ من الناس يستهلكون أقل من الكمية الموصى بها من الكولين، قد يزيد تناول الكولين المنخفض أثناء الحمل من خطر عيوب الأنبوب العصبي، وقد يؤدي إلى انخفاض وظائف المخ في الجنين، تحتوي البويضة الكاملة المفردة على نحو 113 ملغ من الكولين.



لهذه الأسباب لا تضعي نظام غذاء صارماً أثناء الحمل