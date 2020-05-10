كيت ميدلتون تُطلق "مشروع تصوير مجتمعي" لالتقاط الحالة المزاجية خلال "كورونا"

أطلقت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج، مشروع تصوير مجتمعى بعنوان "Hold Still 2020" يهدف إلى التقاط الحالة المزاجية والآمال والمخاوف لدى الشعب البريطانى خلال انتشار وباء فيروس كورونا التاجى، ومن خلال هذا المشروع ستتم مشاركة الصور من جميع أنحاء المملكة المتحدة التى ألهمت مشروع Hold Still 2020 مع معرض الصور الوطنية.

وقالت دوقة كامبريدج، "لقد أدهشنا جميعًا بعض الصور المذهلة التى رأيناها، والتى أعطتنا نظرة ثاقبة على تجارب وقصص الأشخاص فى جميع أنحاء البلاد.. تظهر بعض الصور المحزنة بشكل يائس المأساة الإنسانية لهذا الوباء وغيرها من الصور المشجعة التى تظهر أشخاصًا يتجمعون لدعم أولئك الأكثر ضعفًا".

وأضافت "يهدف Hold Still إلى التقاط صورة للأمة، وروح الأمة، وما يمر به الجميع فى هذا الوقت.. صور تعكس المرونة والشجاعة والطيبة.. كل تلك الأشياء التى يعانى منها الناس"، وتابعت "سيتم عرض 100 صورة مختصرة فى معرض بدون جدران، وهو معرض رقمى فريد من نوعه مفتوح للجميع فى شهر أغسطس.. أرسل صورك لتكون لديك فرصة لتظهر على قناتنا طوال المشروع.. البقاء فى المنزل".

والصور الأولى التى ضمها المشروع، تعود لصفحة كريس، وتوم ماديك / SWNS، وبيتر جولى، وايمى جولد، الكابتن توم مور، كما أن الأشخاص من جميع أنحاء المملكة المتحدة مدعوون لتقديم صورة فوتوغرافية، والتى يتم تشجيعهم على مرافقتها مع تقديم كتابى قصير، وسيركز المشروع على ثلاثة محاور: المساعدون والأبطال، طبيعتك الجديدة، وأعمال الخير.

وقال تقرير لموقع "townandcountrymag" إنه "يمكن التسجيل فى يوم الخميس 7 مايو، وسيكون تاريخ الإغلاق 18 يونيو.. وسيتم عرض 100 صورة مختصرة فى معرض رقمى، كما سيتم عرض مجموعة مختارة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة فى وقت لاحق من هذا العام".

وأضاف "وصف القصر المشروع بأنه مجانى تمامًا ومفتوح لجميع الأعمار والقدرات، وأن Hold Still سيعمل على السماح للأمة بالتقاط لقطة للمملكة المتحدة فى هذا الوقت، ما يخلق صورة جماعية للإغلاق تعكس المرونة.. والشجاعة والفكاهة والحزن والإبداع واللطف والمأساة الإنسانية والأمل".

وأشار البيان أيضًا إلى أنه سيتم تقييم الصور استنادًا إلى المشاعر والخبرة التى تنقلها بدلاً من جودة التصوير الفوتوغرافى، بحيث يمكن التقاط الصور على الهاتف أو الكاميرا، من جهته، قال نيكولاس كولينان، مدير معرض بورتريت الوطنى فى لندن: "حتى لو كنا لوحدنا، يمكننا جميعًا إنشاء شىء معًا.. ويشرفنا أن نتعاون مع مشروع دوقة كامبريدج على Hold Still ، والذى سيوفر منظورًا شاملاً وسجلًا تاريخيًا هامًا لهذه الأوقات غير المسبوقة، التى يتم التعبير عنها من خلال وجوه الأمة".

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