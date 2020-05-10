القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسلت دولة الإمارات، الأحد، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال عامر المنهالي القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات في تشاد: "تأتي المساعدات المقدمة إلى النيجر كجزء من جهود دولة الإمارات لضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا وخاصة دول الساحل الأفريقي على معدات الحماية الشخصية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم في الصفوف الأمامية لمكافحة "كوفيد-19".
وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 467 طنا من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 467 ألفا من العاملين في المجال الطبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى النيجر لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.