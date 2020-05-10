صحة ورشاقة

الإمارات تدعم سيراليون بطائرة مساعدات لمكافحة كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسلت دولة الإمارات، الأحد ، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها في الحد من انتشار فيروس المستجد "كوفيد-19".

وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. 

وقال عمر المهيري القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات في السنغال: " تلتزم دولة الإمارات بمساعدة شركائها في جميع أنحاء أفريقيا في الجهود الحثيثة لمكافحة فيروس كورونا".

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وأضاف: "من شأن المساعدات المقدمة اليوم إلى سيراليون أن تعزز من قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة هذا الفيروس من خلال تزويدهم بالحماية والمعدات اللازمة لضمان سلامتهم". 

وقد قدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 479 طنا من المساعدات لأكثر من 44 دولة، استفاد منها نحو 479 ألفا من العاملين في المجال الطبي.


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