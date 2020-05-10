الصحة الإسرائيلية: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 248 والإصابات إلى 16458 المزيد

سجلت إسرائيل حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال ساعات الليلة الماضية، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 248 حالة.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الأحد، إنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة بالفيروس، ما رفع عدد الإصابات إلى 16458.

وأضافت أن 74 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة، وأن 52 في حالة متوسطة، في حين وصفت باقي الإصابات بأنها طفيفة.

Advertisements

وحسب الوزارة، فإن 68 من المصابين يعيشون على أجهزة التنفس، مشيرة إلى أن 11384 من إجمالي عدد المصابين قد تماثلوا للشفاء.

وذكرت أن اجمالي عدد المرضى الذي يتلقون العلاج من كورونا حاليا يبلغ 4826 حالة.