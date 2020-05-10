سلطنة عمان تعلن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

أعلنت وزارة الصحة العمانية، الأحد، تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة ٣٣٩٩.



وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن ١١١٧ حالة تماثلت للشفاء من مجموع المصابين بكورونا، مشيرة إلى وفاة 17 جراء الفيروس.

وأهابت بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، على أن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة، حسب الإرشادات.



