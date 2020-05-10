شاهد.. قتلى ومصابون يتساقطون على الطرقات في تسرب للغاز بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 13 شخصا على الأقل، ونُقل مئات آخرون مرضى إلى المستشفيات، بعد حدوث تسرب غاز في جنوب الهند، أدى لتساقط المتضررين على الطرقات.

ووقعت حادثة التسرب في مدينة فيسكابتنام في ولاية أندرا براديش، وقيل إن مصدر الغاز هو مصنع "إل جي بوليميرز" الكيماوي.

وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع صحيفة (The Times of India) الهندية، آثار حادث غاز تسرب فجر الخميس من وحدة كيميائية لمصنع معروف باسم LG Polymers ويقع خارج بلدة في ولاية Andhra Pradesh المطلة بالجنوب الغربي الهندي على خليج البنغال.

والتقط الفيديو مصور صحفي لمن وجدهم يتساقطون قتلى ومتضررين على الطرقات من استنشاقهم غازا عدائي النوع سميّ وحارق، يستخدم في إنتاج بلاستيك البوليستايرين والمطاط.

وقال مسؤولون بولاية أندرا براديش لصحيفة (Hindustan Times) الهندية إن المتضررين من الاستنشاق يزيدون على 1500 شخص.

ويقول أطباء في الهند إن "مئات" من الناس نقلوا إلى المستشفيات، ويشكو كثير منهم من شعور بالحرقان في أعينهم، ومن صعوبة في التنفس مع طفح جلدي.



وبدأ التسرب في المصنع عند إعادة افتتاحه للمرة الأولى منذ 24 مارس/آذار، حينما طبقت الهند الإغلاق التام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



وقد يعود سبب الحادثة، التي وقعت في نحو الساعة 03:00 من فجر الخميس بحسب التوقيت المحلي، إلى الإهمال، بحسب ما قاله مسؤولون.

وصرح وزير الصناعات في الولاية غوتام ريدي، لـ"بي بي سي"، بأنه يبدو أن إجراءات السلامة والقواعد المعمول بها لم تتبع عند إعادة افتتاح المصنع.



ويعتقد أن بعض موظفي المصنع كانوا في الداخل عندما حدث تسرب الغاز، لكن مسؤولين يقولون إنهم ليس لديهم علم بتلك المعلومات.

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وأجلى مسؤولون السكان من المناطق المحيطة خشية أن يكون الدخان قد انتشر لمسافة ٣ كم.

وقال راجيندرا ريدي، المسؤول في مجلس مكافحة التلوث في ولاية أندرا براديش، لـ"بي بي سي"، إن الغاز المسرب هو "ستايرين"، الذي يستخدم في المبردات.



وأضاف: "نحاول فهم التأثير طويل الأمد للغاز على مَن استنشقوه خلال وقوع التسرب".

وطلب مسؤولون من السكان حماية أنفسهم بتغطية وجوههم بقطع مبللة من القماش.

غاز ستايرين

وغاز ستايرين، هو غاز بلا لون، أو بلون أصفر فاتح، وهو سائل قابل للاشتعال، ويستخدم أساسا في إنتاج بلاستيك البوليستايرين وبعض المواد الصمغية، التي تستعمل في تصنيع البلاستيك والمطاط، الذي يستخدم في حاويات الأغذية، والتعبئة، والرخام الصناعي، والأرضيات، وأدوات الموائد التي تستعمل لمرة واحدة، والأثاث المصبوب.

وقد يسبب استنشاق الهواء الملوث بأبخرة الغاز تهيجا في الأنف والحلق، ويؤدي إلى السعال وضيق في التنفس، ويؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.

كما قد يؤدي التعرض لكميات كبيرة منه إلى الإصابة "بمرض الستايرين"، الذي تشمل أعراضه الصداع، والغثيان، والقيء، والضعف، والتعب، والدوخة، والارتباك والحركة غير المستقرة (وتعرف مجتمعة بالاكتئاب العصبي المركزي).

وأعاد هذا الحادث إلى الأذهان، كارثة تسرب غاز Methyl isocyanate في 1984 من مصنع لمبيدات الحشرات في مدينة بوبال بالوسط الهندي، وهو شديد السمية أيضا.



وأسفر الحادث عن مقتل الآلاف معظمهم ممن كانوا يقيمون في أحياء عشوائية قرب المصنع الذي كانت تقوم بتشغيله شركة Union Carbide الكيميائية الأمريكية.

ودفع ذلك الاستديوهات إلى إنتاج عدد من الأفلام السينمائية عن الكارثة، أشهرها عام 2014 حمل اسم (Bhopal: A Prayer for Rain) ولعب دور البطولة فيه الممثل الأمريكي Martin Sheen مع آخرين من مشاهير الهند.