3 مسنات يكافحن وباء "كورونا" المتفشي بحملة توعية في إيطاليا

بأقنعة واقية على وجوههن وعيون نابضة بالحياة، تكافح 3 مسنات إيطاليات فيروس كورونا المستجد ضمن حملة أطلقتها إحدى بلديات جزيرة ساردينيا الإيطالية لتشجيع مواطنيها على الالتزام بالسلوكيات الصحيحة لمواجهة (كوفيد-19).وتشارك المسنات القرويات جيوفانا أوجانا، 104 أعوام، وأنتونينا بيجا، 102 عام، وجياكومينا فويس، 98 عاما، في الحملة التي تنفذها بلدية سينوري بساساري، ثاني أكبر مدينة في ساردينيا بجنوبي إيطاليا، للدعوة إلى احترام القواعد الأساسية لتجنب عدوى الفيروس التاجي، حسب موقع "tgcom24" الإيطالي.وتهدف الحملة إلى اتحاد المجتمع في ساساري، وغرس الشجاعة والإحساس بالمسؤولية، وتشجيع السلوكيات الصحيحة التي يجب اتخاذها لمواجهة طوارئ كوفيد-19، تحت شعار: "أطلقوا عليه قناعا واقيا، ونحن نسميه الاحترام والحب".

وتنشر الحملة ملصقات تحمل وجوه الجدات الـ3 المعمرات في شوارع المدينة، من خلال دعوتهن إلى احترام القواعد الأساسية لتجنب العدوى، بارتداء الأقنعة الواقية، وغسل اليدين كثيرا بالماء والصابون، والحفاظ على مسافة أمان لا تقل عن متر واحد، وتجنب لمس الوجه باليدين.وقالت مستشارة الثقافة الإيطالية إيلينا كورناليس: "نريد أن نكون قريبين من مواطنينا وأن نوضح لهم أن ارتداء القناع واعتماد جميع تدابير السلامة هي بادرة يجب علينا القيام بها لاحترام صحة المسنين والحفاظ عليها بصفة خاصة، وحماية الأشخاص الضعفاء الذين قد لا يتغلبون على عواقب عدوى الفيروس التاجي، بصفة عامة".

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