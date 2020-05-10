شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفترة التي يدوم فيها معقم اليدين على جلدك فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع انتشار فيروس كورونا، أصبح استخدام معقم اليدين أكثر أهمية من أي وقت مضى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، فإن إحدى أفضل الطرق للوقاية من الفيروس هي استخدام مطهر لليدين يحتوي على 60٪ على الأقل من الكحول، لكن إلى متى يدوم معقم اليدين على جلدك؟.. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

إلى متى يدوم معقم اليدين على جلدك؟

لا يعمل معقم اليدين على المدى الطويل وبالتالي فإن غسل اليدين بالماء والصابون يجب أن يكون الخيار الأول للجميع.

على الرغم من أن المطهرات القائمة على الكحول بديلاً مناسبًا للصابون والماء، ولكن بمجرد لمس سطح ملوث آخر، تتسخ يديك مرة أخرى، لذلك ، لا غسل اليدين أو استخدام المطهر يحافظ على نظافة يديك لأكثر من دقيقتين.

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عندما تنتهي من تنظيف يديك بأي وسيلة، لن يتبقى أي بقايا ، ولكن يمكنك إعادة تلوث يديك على الفو، عن طريق لمس سطح متسخ آخر.

لذا، قبل أن تقرر تناول شيء ما أو لمس وجهك، تحتاج إلى تنظيف يديك مرة أخرى، حتى لو قمت بتنظيفها قبل 10 دقائق فقط.

وأثناء استخدام معقم اليدين، تأكد من تغطية جميع أسطح يديك وافركها معًا حتى تجف، لكن عندما تكون يديك متسخة بشكل واضح، لا تعمل المطهرات أو الجل ويجب استخدام الماء والصابون.

لغسل يديك بشكل صحيح، قم بغسل يديك بالصابون وافركه لمدة 20 ثانية على الأقل، وتأكد من أنك تضع المعقم بين أصابعك وظهر يديك و تحت أظافرك عن طريق كشط أظافرك براحة اليد الأخرى للوقاية من فيروس كورونا ويفضل أن تتجنب لمس وجهك قدر المستطاع لتحمى نفسك من العدوى.