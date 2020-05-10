شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توابل خليهم دايما فى أكلات رمضان عشان تقوى مناعتك وتحارب الفيروسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكلات وولائم رمضان تحتاج دائما للتوابل المختلفة التى تعطى للطعام مذاقا ورائحة مميزة، ولكن هناك بعض التوابل الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

وحسب ما ذكره موقع blog فأن هناك 5 أنواع من التوابل التى ينصح بوضعها فى أكلات رمضان لتقوية المناعة وهى:

1:الكركم

يحتوى الكركم على كمية عالية من العناصر والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تقوية الجهاز المناعى وحماية الجسم من الفيروسات والعدوى، كما انه يعتبر من افضل أنواع التوابل التى تعالج الالتهابات والألم.

2:الزنجبيل

يحتوى الزنجبيل على مواد مضادة للأكسدة وعناصر تعزز صحة المناعة وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما يحتوى على مواد مضادة للالتهابات.

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3:الفلفل

واحدة من اشهر التوابل الغنية بالفيتامينات والخصائص التى تحافظ على صحة الجسم وتحميه من خطر الاصابة بالامراض السرطانية كما يعزز صحة المناعة ويطرد السموم والجراثيم من الجسم.

4:الكارى

من اشهر أنواع التوابل التى نستخدمها فى اعداد الاكلات المختلفة حيث يحتوى على نسبة كبيرة من الخصائص والفيتامينات التى تعمل على تقوية المناعة ووقاية الجسم من الامراض والفيروسات.

5:القرفة

من التوابل التى تحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة الضرورية لتقوية مناعة الجسم وتنشيط الدورة الدموية وخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.