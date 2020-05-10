إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. ليه لازم تأكل المشمش المجفف على الفطار؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في سلسلة معلومة طبية في رمضان أبرز فوائد المشمش المجفف الذى يعد أحد مكونات الخشاف في شهر رمضان، وفقاً لما ذكره موقع apricotpower ونتعرف علي فوائد المشمش المجفف في هذا الإنفوجراف... ليه لازم تأكل المشمش المجفف على الفطار؟ 1- غني بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تساعد على الهضم. 2- تحسين صحة العين . Advertisements 3- الوقاية من هشاشة العظام. 4- يمنع ظهور التجاعيد ويرطب البشرة. 5- علاج الأنيميا. 6- ضبط ضغط الدم. 7- تحسين صحة الأمعاء.

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