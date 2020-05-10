السودان يسجل 5 وفيات و53 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في السودان تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 1164 حالة.



وأشارت الوزارة، في بيان، إلى ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 64 حالة وفاة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، فيما بلغت حالات الشفاء من فيروس كوفيدالمستجد 119 حالة.

وأوضحت أن حالات الإصابة الجديدة بكورونا تم تسجيلها في ولايات الخرطوم، شمال كردفان، شمال دارفور، القضارف، وجنوب كردفان.

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وقالت إن فيروس كورونا انتشر في 17 ولاية سودانية من أصل 18، مشددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للسيطرة على الجائحة.

وتم إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية في السودان، بمقتضى حالة الطوارئ الصحية التي أعلنتها السلطة الانتقالية، والتي قضت أيضا بوقف الدراسة في المراحل كافة ومنع التجمعات، وحظر تجوال شامل في الخرطوم وجزئي ليلا بالولايات.

ويوم الجمعة الماضي قررت لجنة الطوارئ الصحية تمديد حظر التجوال الشمال في ولاية الخرطوم لمدة 10 أيام، تبدأ السبت.