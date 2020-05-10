شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نحتاج إلى الدهون فى الجسم ومتى يجب التخلص منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كيف يمكنك حساب كمية الدهون في الجسم؟..أشار التقرير المنشور عبر جريدة ".mirror."، أن تراكم الدهون في الجسم يعد من الأمور التي تشكل ازعاجا، فنجد أن الأشخاص الذين يعانون من تراكم الدهون حول البطن يصبح لديهم بروز واضح في هذه المنطقة، بالإضافة إلى امكانية تراكم الدهون في اماكن أخرى في لجسم.

وقدمت الجريدة، سؤالا هاما وهو لماذا نحتاج إلى الدهون؟، وكانت الإجابة أن الدهون عضو من أعضاء الجسم مثل الرئة والقلب، وتعد من أكبر أعضاء الجسم، وهذا العضو الهامة يساهم في الحفاظ على أعضائنا الداخلية من الصدمات.



الدهون

وأشارت الجريدة، أن الدهون تعد خطرا علي الصحة في حالة زيادة حجمها، ولكن في حالة أن حجمها في حدود المعقول، وأنت تتمتع بوزن مثالي، وجسم مشدود، فتصبح الدهون صديقة لك، ولا تشكل أي خطر عليك.

وأضافت الجريدة، أنه في حالة الإصابة بنقص الوزن أي الإصابة بالنحافة، يتعرض الجسم لعد قدرته علي انتاج ما يحتاج من الهرمونات، ولذا يتعرض الشخص للاصابة باختلال التوازن الهرموني في الجسم، وهذا الأمر قد يتسبب في الإصابة بالعقم.

وعندما يكون وزنك زائدًا ، تطلق الدهون كميات كبيرة من الهرمونات والمواد غير الصحية للجسم، وتتسببب في إصابتك وجعلك مريضًا، وتزيد من فرص إصابتك بمرض السكر، والعقم والاكتئاب، والسرطان، والحل هو الحفاظ علي نسبة الدهون الجيدة في الجسم.

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الاطعمة الصحية

وأكد التقرير، أن القيام بقياس الدهون في الجسم، يعد من الأمور الجيدة للتعرف علي نسبتها في الجسم، ولكنها لم تستطيع أن توضح مكان تراكم الدهون في الجسم، ولذا يمكنك قياس خصرك للتعرف علي حقيقة تراكم الدهون في الجسم.

وأضافت الجريدة، أنه في حالة الإصابة بزيادة الوزن وتراكم الدهون، عليك اتباع النظام الغذائي الجيد والصحي ، وممارسة الرياضة يلعبان دورًا رئيسيًا في الحفاظ على وزن صحي.



الدهون

ونصح التقرير، بتناول بيضة واحدة في اليوم لأنها غنية بالبروتين، والشوفان لأنه غني بالألياف والبروتين، والمكسرات، لأنها غنية بالأوميجا3، والبقوليات، فهذه الأطعمة تساعد في التخلص من الدهون الزائد في الجسم، والحد من التعرض لأي مشاكل صحية بسبب زيادة نسبة الدهون.